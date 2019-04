EL FENÓMENO DESINFLADO Martes, 30 abril 2019, 09:12

Se contaba que el primer triunfo de Obama se cimentó gracias a la utilización de las redes sociales. La teoría indicaba que fueron los pioneros en percibir el formidable poder que brotaba de esas tecnologías, sobre todo para alcanzar a los más jóvenes, a esos que renunciaron a los canales habituales porque viven engarfiados contra sus telefonillos. Detalle curioso, también achacaron el sorprendente éxito de Trump a su virtuosismo en las redes, a su tono bocazas en las tierras ásperas de los tuiteros. Las redes, pues, serían la moderna e infalible alquimía para cosechar triunfos. Pero esto siempre se comenta a toro pasado y en beneficio del caballo ganador.

La fiereza del león se desinfló. Sí, en efecto, aterrizar desde la nada y conseguir 24 diputados supone en principio un resultado goloso, pero tan elevadas eran las esperanzas de Vox que flota sensación de coitus interruptus entre los votantes de ese grupo. Días antes de las elecciones las redes ardían con las imágenes de los mítines de la formación liderada por Santiago Abascal. Mares de banderas españolas 'al vent'. Miles de personas abarrotando los encuentros y otros miles esperando fuera sin plaza para sentarse a escuchar las soflamas. El runrún apuntaba un subidón espectacular. Olía a zafarrancho, a fandango, a revolución derechista, a victoria, a Roberto Alcázar y Pedrín, a trincar medio centenar de escaños como mínimo. Pero no ha sido así, por lo tanto el ruido no ha fructificado en esa avalancha de escaños y el empleo de las redes sociales que prometía verdes praderas tampoco se ha mostrado como la herramienta definitiva, el arma de destrución masiva. Como soy persona anclada en lo analógico, me alegra comprobar que los métodos tradicionales todavía no han perecido en favor de los rumores que manan desde las entrañas de las maquinitas. Al final, la gente, por miedo o por fe, por angustia o por jugar a la contra, votando a base de legítima defensa o influenciados por las cadenas televisivas o la prensa consagrada, marcha hacia las urnas en silencio, escoge la papeleta que le exige el cuerpo y luego pasa lo que pasa. Menos lobos, maquinitas.