Feminismo de sartenazo

Qué diferencia entre Malú y Albert Rivera. Todas las canciones de Malú son iguales. Rivera tiene una para cada día. Depende. Muchos fans de Malú se han enfadado con su relación porque ella «es una referencia para el feminismo» (me acabo de enterar) y para la comunidad LGTBI. Y Ciudadanos se dedica a pactar con Vox, que come homosexuales troceados en los sándwiches de pepino. No tenía bastante Ciudadanos con el qué van a decir en Europa de nosotros que también tienen que aguantar el qué van a decir de nosotros los fans de Malú. La actriz Bárbara Goenaga ha abandonado Twitter harta de que la insulten por estar con el popular Borja Sémper. En un tuit denunció la homofobia por el ataque a dos lesbianas en Londres. Le contestó Irantzu Varela, feminista de sartenazo. Que se lo dijera al hombre con el que comparte «proyecto vital y crianza» (cuuursi), cuyo partido pacta con bla, bla, bla. Una regala el amor a quien quiere. Guardad la sartén.