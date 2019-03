CON LO FELICES QUE ÉRAMOS

Qué maravillosos tiempos aquellos, antes de la sociedad digital, en que el periódico del día anterior acababa envolviendo el pescado o tapando la paella una vez apagado el fuego, y así, manchado, grasiento, humedecido, arrugado, borroso, su destino era el cubo de la basura, con lo que salvo que uno se subiera en el 71 y se bajara en la parada de Tres Forques con Santa Cruz de Tenerife para entrar en la hemeroteca municipal de la plaza de Maguncia era imposible detectar las incongruencias en las que había caído el opinador, los cambios de criterio, las apuestas fallidas, los errores de cálculo. Dichosos buscadores que te muestran en la pantalla en cuestión de segundos el artículo de hace unos meses en el que pronosticabas sin el menor temor a equivocarte que el Valencia iba a dar con sus huesos en la segunda división. Ahora dejamos huella de todo, la gente comparte sus intimidades, se hace alegremente una foto en la cubierta de un yate tras una copiosa ingesta de gambas y langosta y años después se entera de que el anfitrión, ese tío tan majo al que abrazabas como si fuera tu hermano, era un narcotraficante. Y tú con los michelines al aire y una cerveza en la mano... Te pones a animar en las redes sociales la inminente llegada de los països catalans cuando eres un joven activista que espera el nuevo orden como el que sueña con el mesías liberador y unos años después, tampoco muchos, acabas de conseller de Educación, con lo que no te queda más remedio que borrar, borrar y borrar, tratar de no dejar huella, aunque algo siempre quede. Te atreves a comparar a Solari con Zidane y a un tal Vinicius (¿se escribe así?) con Messi (que ya hace falta valor) y apenas a las dos semanas salta todo por los aires y no hay Solari ni Vinicius que valga. O, por no salir de Valencia, te pones a despedir (imaginariamente) a Marcelino, a Jaume Doménech, a Piccini, a Gameiro, a Parejo, a Wass, a Rodrigo, al secretario técnico y hasta al utillero, porque todos ellos, sin excepción, son unos paquetes y unos gandules y unas malas personas y un par de meses después son Dios nuestro Señor que acaba de aparecerse en Mestalla y viste de blanco con las medias negras. Oye, y no hay quien se sienta aludido, ni quien se sonroje, ni quien entienda que las opiniones hay que medirlas un poco más, que en el fútbol no se puede disparar y luego apuntar. Circula estos días, tras la eliminación del Real Madrid en la Champions, un vídeo muy gracioso de un programa de tertulia deportiva que en realidad es griterío forofil en el que cuatro hombres sabios pronostican acerca de qué equipo levantaría en este 2019 la orejona. Y todos, sin dudarlo, avanzaban que el trofeo viajaría nuevamente a las vitrinas del Bernabéu. Con lo felices que éramos en los tiempos del pescado.