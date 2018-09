FAROLETS DE MELÓ D'ALGER

Ara que durant tot l'any tenim moltes més fruites que abans, ya que a les d'ací l'ajunten les que venen de fora que no són poques, no per això gaudim massa al menjar-les. Ans al contrari, -a lo manco aixina a mi me pareix- puix ni els albercocs són tant dolços, ni les bresquilles, per molt boniques que les veges, com tampoc les peres tendrals que ya puc yo buscar-les pels mercats que mai ne trobe com les que me solia menjar, en plena calor, donant-me frescor i bon gust, estiuant en Pobla d'Arenós i Teresa de Viver. Poblets castellonencs, verdaders vergers fruiters, rics en aigües i en herbes aromàtiques com el timó, el romarí i l'espígol. Llocs ben poblats de pardalets a on yo veïa -més que oronetes- revolar cagarneres cantarines (que allí les dien 'cardelines'). També l'estiu me recorda lo a gust que s'encontraven els menuts -i els majors no digam- quan s'eixia a sopar al carrer, traguent cada veí la seua tauleta i cadiretes. Les dònes s'encarregaven de portar, des de la cuina, variats platerets ben plens de cacaus, tramussos, anous, armeles, olives i avellanes, i tampoc podia faltar la caçola del caragols picants, el plat de l'allioli, per a poder acompanyar a la carn torrada; també la tomata i tonyina en pinyonets solia estar present, com la tortilla de creïlles... la bota i botella de vi i la botija en l'aigua del pou per als chiquets. Els majors se sentaven; els menuts drets, a punt de poder jugar. S'escomençava el sopar. Recorde a un tio meu que com a salutació solia repetir estes paraules simulant un prec: «Com de treballar ningú es fa gros, per això anem a descansar i pegar de quan en quan un mós.» Mentrimentres, els chiquets en un tros de pa en la mà i en l'atra el farolet (fet d'un melonet d'Alger), anàvem pel carrer amunt i avall dient: «El sereno i la serena / se n'anaren a peixcar / i peixcaren una anguila / a la vora de la mar. / El sereno i la serena / se'n anar a peixcar / i peixcaren una tonyina i se la feren "pa" sopar.../ Sereno, les onze i mija... i ras.»

I aixina passava el temps. Acabat tot lo que hi havia en els platerets i després, de menjar-se una tallada de meló o una panolla torrà, els pares solien dir: "Chiquets, digau bona nit i al llit... i que el sopar nos faça bon profit."