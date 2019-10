EL FAROLAZO

La pasión por masacrarnos sin necesidad de un enemigo externo debería menguar cuando brota un error que se presta a la cuchufleta facilona. Por higiene colectiva, por no cargar las tintas, por no abusar del que falló, por mera elegancia, por tantas y tantas cosas. Nuestro vecinos franceses, mediante colilla de estilo Pepe Gotera y Otilio, prendieron fuego a su catedral de fama galáctica y tampoco observamos que se hayan flagelado demasiado ejerciendo penitencia desaforada. Prietas las filas que no conviene desgastar la marca del país.

Tuve dos amigos que marcharon de voluntarios a paracaidistas cuando la mili era obligatoria. Buscaban aventuras exóticas como de novela de Pierre MacOrlan y conseguir vitola de tipos duros. La verdad es que las pasaron canutas pero, desde luego, regresaron metamorfoseados en mendas rudos a los que no se les tosía así por hacerles una gracia no fuese que aquello desembocase en desgracia de narices quebradas. El paraca que se estrelló contra la farola era un militar curtido que acumulaba saltos. La tensión de su mandíbula y la seriedad de su faz mientras un oficial de alto rango le abrazaba revelaba su calvario interno. Su actitud congestionada nos indicaba algo que tendemos a olvidar: algunas personas todavía sufren cuando yerran en su trabajo porque sienten el peso de la responsabilidad. Como vivimos en un eterno festival del amor, que dijo Trump el otro día, en una sociedad que rara vez exige facturas cuando nos equivocamos por atolondramiento, vagancia o lo que sea, nos extraña contemplar la faz de un hombre que padece por errar el tiro. Este paraca no le puede arrojar la culpa a nadie, que suele ser nuestra excusa habitual. Se trataba de él, de una farola y de su deseo de acertar en el aterrizaje. Todavía no sé cómo no tumbó esa jodida farola del impacto.