Nos vamos de Chera con un regusto de ciclismo. Mi favorito, ya lo dije ayer, era Alejandro Valverde, pero fue finalmente cuarto. Me decía antes de la salida que no me iba a fallar y que lo iba a intentar, y con esas posición final ha quedado demostrado que no viene a pasearse ni a dormirla, como se suele decir. Ha sido una etapa rompepiernas, con una actitud de trabajo admirable de equipos con interés, como el Movistar, por ejemplo. Afrontamos pues la etapa de este sábado que va a ser decisiva. Es la etapa reina de la Volta y si el domingo no sucede ningún percance ni nada extraño, de lo que suceda hoy saldrá ya el ganador definitivo. Y sigo insistiendo en gente que para mí hay que tener en cuenta a la hora de hacer un pronóstico con el riesgo que eso conlleva. Me refiero a apuntar nombres, cómo no, como Alejandro Valverde o Luis León, además de Van Amermaet, que ayer salió vencedor en Chera. En estos casos ya sabemos que todo depende el estado personal con el que se afronta el día. Hay veces que es el propio ciclista el que avisa a su director sobre las sensaciones que experimenta antes de iniciar la jornada, y a partir de ahí se puede preparar la estrategia a seguir por el resto de compañeros.

Aprovecho para citar lo que ayer experimenté en la salida de Quart de Poblet. Disfruté charlando con viejos guerreros como Perico Delgado, con Salvador Sanchis, con Córdoba y Juan Oliver. Fue maravilloso departir con ellos y hablar de ciclismo. Hay días que te das cuenta de la importancia que tienen gente como el director general adjunto del Banco Sabadell, Jaume Matas, y el trabajo que hace por ejemplo Yolanda, la responsable de marketing del banco. Gracias a ellos, la familia ciclista se siente más unida. Y no me quiero olvidar de la magnífica impresión que me ha causado el trabajo de la Guardia Civil, con el teniente coronel Ferragut a la cabeza, y el capitán Bonilla. Su labor es fundamental y hay que reconocerla.