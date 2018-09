FALTAVEN ELS PATINETS PER L'ACERA

Si no ne teníem prou anant les bicicletes per l'acera, els gossets i els seus amos tirant de les cordetes, les cadires i tauletes igual enfront d'éste que de l'atre bar, des de fa poc, nos arribaren els patinets per a robar més l'espai del peató, aquell que eixia al carrer per a estirar les cames, vore escaparates i, prenint l'aire, mesclar-se en la gent. Llavors, hi havia qui, ahir, caminava pausadament perque no treballava i ben apressa qui tenia faena que l'esperava. Pero ara, no es igual; la majoria dels que deambulen porten el seu mòvil en la mà, van en el cap cacho i, a soles, parlen en veu alta, es riuen o s'esglaien si algú en ells tropeça puix com no miren per a on van a més d'u això els sol passar. Ahir, més que hui en dia, reblides estaven les aceres. Per la capital, sols s'escoltava parlar en castellà o valencià. Rarament oïes paraula en francès o en anglés. Hui, sents un montó d'idiomes que, uns, els reconeixes -italià, alemà, anglés, francès...- i, atres, no. Ne sont tants els turistes que nos apleguen que els hi ha de tot lo món. Pero també he observat que en més d'una hora que he estat pel jardí del riu ni u solament parlava en valencià. M'he sentit estranger en la meua ciutat. I és quan m'he dit a mi mateixa: ¿per a qué servix obligar a que s'estudie el valencià -disfrassat de català- igual per a poder opositar per a ser aguasil, mestre o foser- si no ous dir una paraula en aquell idioma?

Menys mal que a l'arribar al semàfor de l'avinguda de Suècia -en front de Mestalla- he escoltat dir a una dòna: «Che, Voro, passa corrent ara que no te veu ningú» i l'home li va fer cas. I passà. Yo, que anava junt ad ell, gosí preguntar-li perqué no passava. Me va dir. «És que yo soc molt respectuós. Esperava a que en el quadret del semàfor apareguera la figura d'un home i la que yo veïa duya faldeta». Ho comprenc li contestí i em vaig sentir reconfortat d'escoltar, en Valéncia, un dumenge, el valencià. Pero, clar, hi ha que pensar que les coses canvien pel temps. Hui ne veus a molts bebent en un pot i, en canvi, a ningú beure al gallet en una botija. Aixina que pense que no cal sofocar-se de res. Manco quan, encara per la calor, anem tots suats pero que pronte els bufarem els dits pel fret.