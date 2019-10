No existe en el calendario, pero habría que instaurar: el día de los que se despiertan pidiendo cinco minutos más, el día de los que son sólo dueños de su cuerpo, el día de los que lo dan todo sin pedir nada a cambio, el día de los que contestan whatapps al instante, el día de los que escuchan canciones en bucle, el día de los que cumplen con la palabra dada, el día de los que se alimentan sin saber cocinar, el día de los que saben intepretar miradas, el día de los que ven más allá de lo que tienen delante, el día de los que mantienen la calma cuando descarga la tempestad, el día de los que aciertan sin calcular los riesgos, el día de los que rompen con todo, el día de los que compran (leen) periódicos, el día de los lúcidos y, por qué no, el día de los que no saben lo que dicen que, casi con toda probabilidad, fue el pasado viernes. Sólo así se entienden las palabras de Ortega Smith sobre las trece rosas en 'Los desayunos de TVE'. Faltan días y sobra 'mansplaining'.