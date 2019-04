Soy bastante fácil a la hora de reírme, pero reconozco que a 'Las que faltaban' me está costando encontrarle el punto. Lo he intentado en la mayoría de entregas pero no lo he logrado. Creo que al nuevo programa de Cero le falta hallar una identidad, construir un universo, tener claro lo que quiere ser y contar. Y tampoco anda sobrado de naturalidad, y eso es fundamental en el humor, porque si no, parece impostado y no contagia. Y mira que siempre me ha resultado auténtica Thais Villas, y disfruto cada uno de sus reportajes en 'El Intermedio' (el último, el del especial aniversario del pasado jueves en el que jugaba con los políticos al 'yo nunca'). Pero en el nuevo 'late-night' la veo forzada y demasiado ceñida a un guion que no le hace justicia.

Era necesario que Cero subsanase la ausencia de cómicas en sus filas. Uno ve los programas de Buenafuente y Broncano y teme que aparezca en cualquier momento Leticia Dolera protestando por semejante campo de nabos. Por eso no estaba mal que buscase la manera de plantear un espacio en el que las mujeres tuvieran mayor presencia. El primer problema llega cuando su único argumento es ese, que son mujeres. Eso las desmerece y despista sobre lo que quieren narrar o reivindicar. Tampoco entiendo la obsesión por calcar comportamientos machistas que habría que erradicar. En la promoción de la semana pasada veíamos a Susi Caramelo y Juan Carlos Librado 'Nene' imitando el célebre 'Escondidos' de Bisbal y Chenoa. Al terminar la actuación ella intenta besarle y él se apartaba. «Esto lo ve mi madre», le espetaba. «Me la pela, mientras que lo vea tu novia. Quedaos con esto: me lo voy a pinchar», decía ella con gesto victorioso. No le encuentro la gracia. Hagamos el ejercicio de que fuese al revés, que mirase él a cámara anunciándonos «que se la va a pinchar», aún haría reír menos. O lo mismo, es decir, nada.

A 'Las que faltaban' posiblemente le sobra buena intención pero con eso no es suficiente para sustentar un magacín. Le convendría replanteárselo y sobre todo huir de imitaciones que lejos de favorecer perjudican bastante su objetivo.