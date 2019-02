Falso valencianismo

Más de 200.000 votos, 7 escaños en Les Corts, dos diputados nacionales y 8 concejales en el Ayuntamiento de Valencia. Ese es el legado que dejó el valencianismo político de Vicente González Lizondo en su momento de mayor esplendor. El partido hizo suyo el sentir de una gran parte de un electorado que hoy 11 años después de su defunción política, sigue huérfano de una formación que gestione lo que se ha venido a etiquetar como regionalismo o nacionalismo valencianista.

Un sentimiento en defensa de «lo nuestro» que vuelve a resurgir empujado por las embestidas del independentismo catalán por estas tierras y las políticas de un Consell que favorece la expansión de sus doctrinas en la Comunitat. Las subvenciones a entidades como ACPV, Escola, Fundació Nexe, y Asociació cultural Tirant lo Blanch, entre otras, junto a las políticas que persiguen englobar a Baleares y a los valencianos bajo la marca dels països catalans, están consiguiendo levantar un sentimiento de hartazgo y cansancio que está dando alas a un patriotismo regional que hacía muchos años que no se sentía.

Es tan jugoso hacerse con esta parte del electorado 'latente' superior al 10% de los votos según las encuestas, que ahora Ciudadanos, PP, Compromis y VOX mueven ficha y se revisten de valencianismo, aunque la jugada no sea creíble.

Mientras el candidato Cantó declaraba que valenciano y catalán no son lo mismo, su jefe Rivera defiende abiertamente la unidad de la lengua. Maldita hemeroteca. En el PP, mientras se fichaban a destacados dirigentes de la extinta UV y se autoquedaban con el discurso valencianista, se plegaban a los deseos de Pujol y se creaba la AVL y no la Academia de la Lengua Valenciana. Los populares han sabido sacar rédito a la desaparición de los unionistas, pero siempre se han puesto de perfil en este asunto. Nadar y guardar la ropa. Y no les ha ido mal con esta jugada. Todo lo contrario que hicieron los gobiernos del PSPV-PSOE que no escondieron nada. Normalitzaren todo lo normalizable.

Pero sin lugar a dudas la mayor apuesta en pro del catalanismo se hace hoy en día desde las filas de Compromís. Los mismos que hacían mofa a los blaveros que acompañaban a Lizondo, hoy en día se hacen llamar formación valencianista. ¿Qué tiene de valencianista, la estelada, els països catalans i la unidad de la lengua? Pero si bien el hecho de no contar con un partido regionalista es mérito de la pinza que han hecho todos estos partidos, también lo es, de un centro derecha regional incapaz de sumar esfuerzos para crear una única marca y que ha preferido dividirse en experimentos personalistas.

La última jugada se alimenta en usar a otro apellido de postín. VOX quiere una Barberá y ahora un Lizondo. En este caso a su hijo mayor. Por pedir que no quede. Vicente sabrá decidir, es un hombre inteligente.