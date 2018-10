Falsetat i covardia

Sr. Ribó, segons arrepleguen alguns mijos de comunicació, el portaveu de Ciutadans, Sr. Giner, ha dit que vosté gasta més en donar ajudes a entitats pancatalanistes que lo invertit en 13 delegacions municipals. S'està cobrint de glòria. No se pot entendre que per una banda se queixe de l'infrafinançació que estem patint els valencians per part de l'Estat, mentres que per una atra vosté estiga malgastant part d'eixos poquets diners que venen del govern central sembrant l'odi i la discòrdia entre els valencians.

Tot lo món sap que vosté és català de naiximent i pancatalaniste convençut, i res li importa utilisar diners, que són per al benestar dels valencians, per a ajudar a l'independentisme catalaniste, subvencionant a associacions que fan apologia independentista. Per a vosté que presidix l'alcaldia de Valéncia és més important falsejar la nostra identitat que invertir més en ocupació, neteja, seguritat ciutadana,...

Arribà en la promesa de convertir a Valéncia en una ciutat oberta, millor i més plural, després de tres anys de destarifos i ocurrències nos trobem en una ciutat més bruta i que cada dia pert més en benestar social, i en la que els únics que tenen les portes obertes del seu despaig són les associacions pancatalanistes.

Les promeses fetes ad aquelles associacions que tingueren l'educació, cortesia i el felicitar-lo en 2015 pel seu nomenament, se troben encara esperant que complixca en la paraula escrita que els donà de rebre-les en setembre del mateix any per tal de tractar assunts d'interés comú.

Sr. Ribó, per falsetat o per covardia vosté està traïcionant al pluralisme que prometia. Simon Bolívar dia que no se podia tindre a traïdors en les files perque si no perderien la pàtria. En vosté no a soles estem perdent la pàtria sino també l'identitat del poble valencià.