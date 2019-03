No fallem a les Falles

Les Falles de 2019 són ya cendra i recort. Unes festes, recordem-ho, en les que la falla, eixe cadafal efímer que es planta en el carrer i es crema la nit de Sant Josep, no pot ser l'excusa per a fer chala, menjar, beure i tirar coets, sino que, ben al contrari, deu constituir l'element central, la raó de ser de la nostra festivitat: l'eix o tòtem al rededor del qual ha de girar la festa. Una reflexió compartida per molts i que ampre d'una falla d'enguany: la de la plaça de Jesús, que, des de la seua aposta per les estètiques innovadores, sol ficar el dit en la llaga i és visita inexcusable per als que nos reconeixem 'malalts de falles'.

En este sentit, la falla de l'Ajuntament, que teòricament representa a tots els valentins i que es paga íntegrament en els nostres imposts, ha tornat a passar, creem, sense pena ni glòria. Interessant en el seu plantejament i en part de la seua plasmació tècnica final, la falla guanyava molt per la nit, en els jocs de llums i els contrasts de formes, i també gràcies a la foscor, que dissimulava les imperfeccions d'acabat en algunes zones. Pero els cartelles explicatius, en altes pretensions filosòfiques, no nos han conseguit llevar del cap una interpretació que, segurament, no era la que pretenien els autors de la falla, pero que va be per als temps que corren: la d'una antiga i elevada civilisació, representada per les formes escultòriques grecorromanes, que cau en la decadència i l'oblit, oculta i tacada per uns gratuïts i extemporàneus grafits 'urbans' que embruten la bellea de les seues formes. Això, això: serà que m'estic fent major.

Res que objectar a la primorosa falleta municipal infantil. Tampoc han hagut objeccions dramàtiques al fallo de les principals seccions: L'Antiga, primer premi, i el dolgut subcampeonat del Pilar, eren clares candidates al triumf, una volta comprovat que Convent, a pesar de la seua més fàcil llectura, perdia força en la part posterior; més discutibles, no obstant, han segut els premis d'ingeni i gràcia.

En Especial infantil, la victòria de Mestre Gozalbo és agredolça, per l'adeu d'Iván Tortajada com a artiste faller. El jove deixa, esperem que momentàneament, l'ofici faller per a continuar formant-se i buscant-se la vida en l'estranger. Els artistes venen repetint-ho des de fa massa temps: la cosa no dona més de sí, i cada volta seran menys els que es mantinguen en l'ofici, i manco encara els que vixquen només de fer falles. No serà que no ho han advertit.

I ací ve el problema: com sempre, els diners. Volem falla, pero volem poder pagar-la i plantar-la. El peix que es menja la coa. Els canvis en les costums d'oci no ajuden: que anar de festa siga sinònim de bufar-se fins a redolar, embrutar i buidar la bufeta en qualsevol racó, és síntoma de falta d'educació cívica, en general, i de formació fallera, en particular. A vore quí li posa el cascavell al gat.