FALLAS CON INCÓGNITAS

La Junta Central Fallera abre sus puertas, damos carpetazo al mes de agosto y con ello volvemos a la vida diaria que nos marca un cambio de hábitos. El mundo fallero no es ajeno a ello. Tanto las fallas como los artistas reinician el curso con ilusión, con esperanzas de contemplar bien finiquitados sus proyectos y también con notables incógnitas. Me da la impresión de que las fallas lo tendrán más que calentito si ciertas dudas no se cortan de raíz, no se retoman los caminos con sensatez y no se aparta a los demagogos que en nada benefician al festejo.

Una de esas incógnitas es el regreso a la arena fallera del concejal Pere Fuset, cuya presencia es necesaria para resolver los problemas que afectan a las fallas, a pesar de que este ejercicio se ha rodeado de una nutrida «guardia pretoriana» formada por un amplio número de asesores con carácter ejecutivo que hay que sumar a los vicepresidentes.

Políticamente hablando el señor Fuset, es mi opinión personal, al que Compromis le ha vuelto a confiar la gestión de la Cultura Festiva, tiene un gran desafío y debe pronunciarse con celeridad acerca de su proyecto con las fiestas, si lo tiene, pues de ello depende que los festejos lleguen a buen puerto o su gestión vaya a la deriva, nuevamente, en el mar de las confusiones y, como consecuencia, renazcan posturas indeseadas que en nada beneficien al conjunto del festejo fallero y que todos tendrían que lamentar. Las oportunidades siempre hay que saber aprovecharlas.

Muchos son los actos oficiales, concursos y otros eventos que vamos a acometer de forma rápida. El más inmediato por su repercusión social y mediática no es otro que la elección en el pabellón municipal La Fonteta, cuya realización tendrá lugar el próximo sábado día 21 y para el que la maquinaría se puso en marcha tras la asamblea de presidentes del pasado martes, en el que quedaron conformados los jurados que deberán elegir, de entre las candidatas preseleccionadas, a las falleras mayores de Valencia del año 2020.