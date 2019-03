Ya estamos en Fallas, aunque falten diez días, al menos los petardos comienzan ya a estallar en las calles, y los adornos también. Como también se escuchan algunas conversaciones entre los vecinos poniendo caras de malhumor ante lo que se avecina. Bien sencillo ¡La fiesta grande de Valencia! Y a quien no le gusta ¡carretera y manta! Yo me quedo, me gusta la música y la pólvora.

Algunas cosillas. Espero que las normas respecto a los petardos en las calles se cumplan y se hagan cumplir. Me gusta el ruido del petardo -estamos de fiesta, pero no a horas inclementes para el descanso nocturno. Otro tanto diría de las verbenas falleras. ¡Está bien la música, muy bien, pero debe respetarse el descanso, al menos desde las horas fijadas en la normativa! Y me gusta el olor a buñuelo, pero ¡no a fritura y encima sin garantías, ausencia de controles higiénicos! ¿Vendedores ambulantes? Y una cosa que me disgusta.

¡Me disgusta, y profundamente, que la política se inmiscuya en las fallas! Me explico. Los monumentos falleros están llenos de ironía, de crítica social y también política, sobre todo ciudadana. Y si no existe una falta de respeto injuriosa ¡bien esta! Y algunos pretenden imponer en los monumentos falleros normas o exigencias que limitan la libertad de expresión, que imponen ideologías sectarias, que pretenden utiliza las fallas como «publicidad» de esto o aquello. Estamos en lo de siempre: ¡La libertad la marco yo! Es posible que este o aquel ninot, esta o aquella escena fallera sean poco respetuosas con algunos derechos o principios. ¡Se van a quemas en horas! Y quizás nos hagan reflexionar a todos un poco. Seamos pacientes, sigamos inculcando en la sociedad valores, eso sí con respeto, y no queramos importe como «normas» lo que pienso y afirmo. Sostengo que las normas y leyes pueden detener determinadas conductas, pero solamente la educación cambia los corazones. Y le educación comienza desde pequeños y de manera especial en las familias.