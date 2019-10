Algo ha fallado en la EMT Editorial El fraude de 4 millones detectado por un banco obliga a extremar controles y, como mínimo, a hacer autocrítica Martes, 1 octubre 2019, 16:44

Aparentar una sensación de normalidad cuando acaba de detectarse un fraude de 4 millones de euros en las cuentas de una empresa pública como la EMT no es la mejor manera de afrontar un grave problema. Y no se trata de buscar ya, precipitadamente, responsabilidades políticas, que es lo que con toda seguridad habrían hecho cuando ocupaban los bancos de la oposición algunos de los actuales gestores municipales que ahora se muestran cautos y recelosos con la labor de los medios de comunicación. Empezando por el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, que durante la etapa de Rita Barberá en la Alcaldía destacó por airear supuestas corrupciones antes incluso de que se iniciara una investigación judicial. La cuestión es muy sencilla: algo ha fallado en la EMT, que de momento ha visto como le robaban una cantidad tan importante de dinero. Y a estos efectos no es especialmente importante cómo se haya producido el desfalco, lo realmente sustancial es que algún procedimiento ha sido anormal y el resultado final es el conocido, 4 millones menos en la cuenta corriente.

Tratar de minimizarlo reduciendo a una comisión de investigación en la compañía el conocimiento de los detalles del caso tampoco va a ayudar a mejorar los controles y los sistemas de seguridad que una sociedad del tamaño de la EMT precisa para enfrentarse a este tipo de delincuencia. Asustados tal vez por las implicaciones del suceso, los inexpertos gestores del Ayuntamiento se están viendo superados por el escándalo, cuando en este tipo de situaciones es siempre preferible recurrir al clásico luz y taquígrafos. La transparencia de la que tanto se alardea y que tiene hasta su propia conselleria en el Gobierno valenciano debería tener una plasmación práctica en un caso que no puede quedar oscurecido ni ser víctima de la desinformación. Los ciudadanos de Valencia que sostienen con sus impuestos la EMT tienen todo el derecho a conocer en profundidad qué ha pasado con su dinero y cómo es posible que 4 millones de euros hayan volado a una cuenta de Hong Kong mientras los responsables políticos aseguran sin inmutarse que todo está bien y culpan a una empleada que ha sido despedida.