Falla i Cultura

Toca felicitar als Pepes, Pepets i Pepetes, per l'onomàstic vespra de Sant Josep. I recordar quan, en temps de més enfrontament per l'intromissió catalina, acodia a Lo Rat el personal. Trobaven assossec, refermant l'identitat. De Catarroja venien, més que res dònes, carregades de raó i esgrimint arguments culturals identitaris. Ya pels 80, un grup d'amics, en lo que se denominà Falla del Campot, oferia concerts i velades romàntiques: En l'alqueria del Senyoret, enmig dels arrossars, sensibilitat a la lluna. La gràcia: plantar falla i fer cultura queda de testimoni en uns singulars llibrets.

Fiu mantenedor de la Fallera Major de Catarroja, quan sumant més falles naixqué la de l'Albufera fa 40 anys, constituint la Junta local; i el respecte com es desenrolla l'acte en el cine Regio, escoltant els parlaments, me fea trobar el punt d'afecte per la cultura i l'identitat que tant valore. És el nuc que deu lliguar una verdadera comissió. En la germanor colaboradora i l'implicada senzillea que els farà créixer. No quedar-se en una colla per a la chala, que cremen una falla per a estar calents i lo mateix els dona tres que trescents.

A lo que me demanen, estic prest igual charrant, colaborant lliteràriament, com assessorant, altruiste en l'Asociació cultural Falla de l'Albufera, model de creatiu colegiat de cultura i màquina de retrobament identitari. Queden com escritura notarial els seus llibrets antològics. Pero també 'Catarroja descoberta' este món històric, festiu, donà lloc a una atra falla: El Charco, en la qual han fichat a Joan Romero Moya, creador que fon en la capital de llibrets originals per l'investigació. Ara, el premi al millor llibret del Regne l'alternen dos falles competents. Catarroja guanya.