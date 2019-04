Como muchas veces he tenido la oportunidad de compartir con mis lectores, me reitero en la idea de que la peor enfermedad que puede sufrir una comunidad política es el nacionalismo de cualquier signo que éste sea. El espectáculo que estamos viviendo a propósito del 'Brexit' en Gran Bretaña me lo confirma, porque en el fenómeno nacionalista se repiten ciertas falacias comunes a cualquier manifestación del mismo.

En primer lugar, se parte de cierta sensación de superioridad respecto de los colectivos vecinos, lo que en el caso de Inglaterra reproduce una cierta idea imperial y victoriana que considera a la isla un mundo distinto y mejor dotado que los pueblos del continente europeo y, a partir de ello, se llega a la conclusión de que los males propios tienen su origen en los otros que nos rodean, lo cual es usado por políticos sin escrúpulos para construir un relato fantástico acerca de lo bien que estaríamos solos y el mal que nos produce vivir en compañía. En ello se basó la campaña que, liderada por Nigel Farage, llevó a la celebración del suicida referéndum del que se están viviendo sus consecuencias desastrosas, una campaña llena de falsedades que inciden de forma más eficaz en la población menos informada, por lo cual no es de extrañar que el apoyo al abandono de la Unión Europea tuviera mucho más audiencia en zonas agrarias y ganaderas de Inglaterra que en las grandes poblaciones y produjera más simpatía en la población mayor que en los jóvenes. Lo mismo que ha acontecido en Cataluña, donde las falacias nacionalistas han vuelto del revés a la población rural: mito prometeico frente a cultivo del análisis racional.

Esta construcción de un enemigo fantástico, origen de todos los males, se repite en cada experiencia nacionalista. En el caso inglés el teórico enemigo era la Unión Europea, que supuestamente expoliaba económicamente a la isla, y en el caso de la Alemania de Weimar los nazis basaron su propaganda en el daño que supuestamente los judíos producían al pueblo alemán al cual robaban y saqueaban según ellos, comportamiento que, con las diferencias de cada caso, se reprodujo en las últimas guerras balcánicas, con la persecución por parte de Slobodan Milosevic hacia los albaneses, o la 'limpieza étnica' protagonizada por Radovan Karadzic respecto de bosnios y croatas. Todo nacionalismo comienza con la pretensión de la superioridad cultural o étnica de un colectivo humano y acaba por perseguir de un modo u otro a los diferentes.

Con lo peculiar de cada caso, el itinerario se reproduce en lo que hemos visto y estamos contemplando en Cataluña. Partiendo de una falsificación de la historia, ciertos dirigentes inoculan la teoría de la superioridad del ser catalán en relación a otros habitantes de la península (chistes sobre andaluces, tópicos sobre otros pueblos españoles, etc.), se reconstruye una historia que más parece una saga nórdica que la relación auténtica de los hechos pasados y se oculta lo que no se quiere que se sepa, todo ello con una metodología de adoctrinamiento de las generaciones más jóvenes inherente a todo nacionalismo supremacista. Así, se olvida que Cataluña fue objetivo preferente del régimen de Franco para el desarrollo industrial, que funcionaba un Ministerio sin cartera con residencia en Pedralbes, cuyo único objeto era servir de enlace entre Franco y la burguesía catalana (Pedro Gual Villalbí y luego Laureano López Rodó), o que en las visitas que Franco hizo a Cataluña era aclamado con denuedo por masas ingentes de catalanes (hay profusa documentación gráfica y cinematográfica de todo ello).

Todo ello se desvanece en un discurso simplificador y maniqueo del nacionalismo, en reacción idéntica a la que han tenido los partidarios del 'Brexit': si, para éstos, Europa saqueaba y expoliaba a Inglaterra, para los nacionalistas catalanes es España quien les robaba, los mismos españoles que, procedentes de Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha, hincaban los codos en los años sesenta y setenta en las fábricas catalanas cuyos propietarios no eran precisamente los ciudadanos venidos de otras regiones de España. Mientras tanto, se corre un tupido velo sobre el fenómeno de corrupción protagonizado durante los pasados años por ciertos dirigentes catalanes; España no robaba, pero ellos sí, a manos llenas, aun cuando se hallen todavía libres en la calle sin purgar responsabilidad penal alguna.

En definitiva, todo nacionalismo es perverso, no sólo porque las consecuencias que acarrea son nefastas y acaban en violencia física o moral, sino en su apuesta por el aislamiento personal y comunitario, que desconoce la esencia misma del ser humano, que es la intersubjetividad, el enriquecimiento ontológico con los otros o por los otros; es nefasto porque pervierte la razón y la ética, como se está poniendo de manifiesto en las actitudes cobardes y huidizas que nos retransmite la televisión cada día en la visión del proceso judicial sobre el intento de rebelión de algunos catalanes que se está sustanciando desde hace unas semanas en el Tribunal Supremo.