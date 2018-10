Cualquier persona con un status social mínimamente envidiable es susceptible de ser acusado hasta de la muerte de Manolete con el riesgo de ver sus huesos en la cárcel. Hemos entrado en una espiral de locura y sin control arengada y amplificada por las redes sociales, como twitter, donde las acusaciones a veces sin fundamento provocan más de un dolor de cabeza. Es el caldo de cultivo perfecto del que nacen las famosas 'fake news' y en las que se esconde gente interesada que gana mucho dinero o consigue objetivos que por otro medio más 'legal' no lograría jamás. Observo estupefacto el caso de la mega estrella del fútbol Cristiano Ronaldo acusado por presunta violación a Kathryn Mayorga en el año 2009 en el Hotel Palms de Las Vegas y parece que salen hasta tres nuevas acusaciones sobre el portugués. Han pasado muchos años del supuesto delito pero parece que la afectada ha encontrado fuerzas en el movimiento #metoo para sacar a la luz que hubo violación e incluso un acuerdo de silencio por ambas partes firmado en negro sobre blanco. ¿Fake o real? No tengo intención de defender o acusar al astro luso que para eso ya está la justicia americana en marcha, pero el hecho objetivo es que el número uno mundial pasa de estar en lo más alto a los fondos del infierno. Si es cierta o no la acusación es un hecho que no impedirá que haya intereses que ganen mucho dinero y otros (el primero Ronaldo) lo pierdan. En cuanto a la sentencia popular que ya se está gestando, parece que va cogiendo peso la de culpable. Las firmas que lo patrocinan con millones de euros se plantean retirar la inversión. ¿Quién quiere relacionar su imagen de marca a la de un violador? A la estrella se le desmorona el castillo, el mal ya está hecho y a millones de seguidores suyos, niños incluidos, se les abre la opción de pensar que puede ser normal abusar de una mujer cuando uno es semi dios.

Volvemos a la génesis de todo lo que ocurre en nuestra sociedad y no es otra cosa que la educación. Se nos llena la boca con la palabra 'libertad' sin tener en cuenta que acaba donde empieza la del vecino. Hablamos de feminismo, como ayer la ex ministra Carmen Alborch cuando dijo que el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, pero sin llegar a entender bien que lo que realmente debiera serlo es la igualdad. Consciente del jardín en el que me meto y con la seguridad de recibir duras críticas por hablar claro, creo que es urgente llamar a las cosas por su nombre y dejar de una vez por todas de que los populismos dirijan el rumbo de nuestras vidas. Se necesita educación para valorar lo que realmente importa y poder afrontar todas las acusaciones, afirmaciones y calificativos que sobre temas vitales se hacen desde tribunas interesadas.