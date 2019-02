Los fake poll Arsénico por diversión Desde la llegada de Tezanos a la dirección del centro sociológico la cosa está adquiriendo unos tintes 'Trump(osos)' muy divertidos MARÍA JOSÉ POU Viernes, 1 febrero 2019, 08:00

Vivimos tiempos de las llamadas «fake news», noticias falsas que terminamos creyendo, bien porque refuerzan nuestros prejuicios, bien porque nos las cuentan gentes a quienes otorgamos credibilidad. Si nuestro cuñado es el listo de la familia y se empeña en demonizar a los extranjeros, daremos por válido que los chinos residentes en España tienen ayudas por hijo que no reciben las familias españolas. No es cierto y ningún dato lo acredita, pero si nos incomoda ver que el bar de tapas de toda la vida se lo han quedado unos chinos con restaurante de rollito primavera y cerdo agridulce, poco importará que el dato sea falso. Uniremos esa imagen con el dato del cuñado y consideraremos evidente la invasión perjudicial. Lo creeremos simplemente porque avala nuestra ojeriza inicial.

Las «fake news» funcionan así, aprovechando nuestra credulidad y una pátina de crédito que no se cuestiona. El fenómeno ya existía hace mucho aunque por entonces lo llamáramos «desinformación». La diferencia llegó con Trump y su desfachatez al diferenciar realidad y verdad alternativa.

La desinformación daba por hecho que solo había una verdad y era la que contaba el intoxicador, muy cuidadoso en que no quedaran pruebas de otra cosa. En cambio, a Trump las pruebas le tienen sin cuidado. Para él, todo lo que no sea su verdad es una realidad paralela por mucho que las evidencias cuestionen su existencia. Y por mucho que lo hagan con una contundencia que no deja lugar a dudas.

Con las encuestas del CIS ocurre algo similar. Siempre las hemos mirado con recelo y los datos electorales han mostrado reiteradamente que había un abismo entre la previsión y los resultados. Sin embargo, desde la llegada de Tezanos a la dirección del centro sociológico la cosa está adquiriendo unos tintes 'Trump(osos)' muy divertidos. Según el CIS, Sánchez se sale y no solo entre el gremio de controladores aéreos sino también entre el común de los mortales. Personalmente tengo mis dudas a juzgar por los malos resultados de todas las convocatorias en las que él ha sido la cabeza visible del PSOE, incluidos sus fracasos personales y el último del partido en Andalucía. Al mismo tiempo, creo que Vox va a irrumpir en la política nacional pero sin tanto escándalo como algunos pronostican. En cualquier caso, no me creo nada. Ni lo del CIS ni lo que yo misma estoy escribiendo. La verdad pertenece al viento, que diría el gurú Zapatero. De lo que no tengo duda es de que inflar los datos que dan un rotundo éxito a Vox no ayuda a la derecha. Ni siquiera a Vox. Es un toque a rebato para la izquierda desmotivada. Tezanos sabe lo que hace y necesita movilizar a los votantes del PSOE que se quedaron en casa la última vez. La manera de hacerlo no es con un Sánchez que invita más al solaz dominguero que al voto responsable. La forma más eficaz es activando el miedo a la derechona, aunque sea con un fake poll, un sondeo tramposillo.