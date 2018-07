EXTREMEN SUS PRECAUCIONES

Antiguamente, cuando el periodismo no era una jaula de grillos y las denominadas tertulias políticas, en la radio y la televisión, no existían, todos vivíamos sin tanta ansiedad y apaciguados. Como contrapartida, ignorábamos de qué pie cojeaban todos y cada uno de los informadores. Cuando perdimos la inocencia y la ingenuidad ya avanzada la democracia, comenzamos a dibujar el retrato robot ideológico y partidista de los tertulianos y las empresas donde trabajaban. Un mero e inofensivo pasatiempo.

Les abrimos una 'ficha técnica' a decenas de ellos para consumo casero. Acto seguido procedimos a 'controlarlos' en sus medios. 'Sus medios' variaban de cuando en cuando. Durante un tiempo intervenían con su sapiencia universal en el medio 'X'.

A los diez meses o dos años, pontificaban en la cadena 'Z', 'J', 'M' o 'B'. Esto les obligaba a contorsionismos ideológicos y políticos de mucha risa. ¿Y el televidente se interrogaba: '¿Pero este (o esta) no es el que defendía lo contrario en el medio 'X' y luego en el 'M'? Naturalmente. ¿No han oído hablar de la 'elasticidad' moral e ideológica?

Lo dejaremos estar porque la antigua tradición mandaba que en verano había que escribir artículos ligeros y fáciles. Julio Camba ironizaba con esta costumbre porque en agosto el 'ABC' lo enviaba siempre a San Sebastián. Había escrito sobre el casino, la galerna, el hipódromo, la vida social, el chirimiri, la parte vieja, etc. Camba contemplaba la vida como una sucesión de artículos.

Actualmente no le damos importancia a las gasolineras porque hay muchas. Sólo sabemos que dependemos de ellas -salvo quienes utilizan Valenbisi para ir a Lugo o San Sebastián- cuando nos quedamos sin combustible en una carretera comarcal o local. Entonces, la angustia es absoluta, a no ser que hayamos tomado la precaución de introducir una bici (modelo perroflauta) en el maletero de automóvil.

Una vez, estuve a punto de dormir al raso cerca del polígono de tiro de las Bardenas Reales (Navarra), donde ensayan de verdad nuestros aviones de guerra, caso del F-4 Phantom II.

Resultó ser que había comido en el restaurante de Koldo Rodero (Pamplona) y no recuerdo si después viajaba a San Sebastián o a Zaragoza. Pero vi en un letrero Polígono de Tiro de las Bardenas. Y a causa de mi afición por las películas norteamericanas de la Segunda Guerra Mundial y de Corea -hay una excelente: 'Los puentes de Toko-Ri'-, me interné en una especie de desierto parecido al de Nuevo Méjico.

La carretera no estaba asfaltada. Era estrecha. Un camino de semovientes. No había signos de vida humana o animal. Ni señalizaciones. Anduve extraviado durante más de una hora. La aguja del combustible, próxima a cero. Me invadió un moderado pánico.

No sé cómo, desemboqué en un pequeño pueblo con gasolinera. El dueño hablaba en 'navarro'. Di las gracias al señor (el de la gasolinera y el de más arriba) y la bencina invadió el depósito del coche. Entonces fui consciente de la significación de las gasolineras.

Durante muchos años, los restaurantes de carretera solían estar próximos a las gasolineras -cuando había pocas en España, de manguera única y sin tantos octanajes-, y a los locales de alterne para aquellos heroicos y triturados camioneros (después, transportistas) a bordo de vehículos sin calefacción ni dirección asistida.

Sé de lo que hablo. Viajé con un tío camionero desde Valencia hasta Torrelavega, a la fábrica de los neumáticos General. Tal vez ignoren lo que es atravesar Molina de Aragón, a diez grados bajo cero, en la cabina de un Pegaso, sin calefacción y sólo abrigados con unas mantas cuyo eslogan era 'noches de confort'.

A la sazón, llegar a una gasolinera suponía echarle carburante al Pegaso, charlar con el empleado, quejarse del frío y comer, o cenar, en un restaurante de carretera muy cercano. Comida casera, de la abuela, energética, y no de 'la salud es lo que importa'.

Siempre había chicas sencillas que les daban calor de hogar a los camioneros, cual madres al ver sufrir a sus hijos.

Modernamente, las gasolineras se refinaron por la post modernidad. Bien. O mal. Algunas todavía exponen abracadabrantes casetes de canciones ('La chorba del Jacinto') y películas porno (verbigracia: 'A la ministra le gusta chupar la cabeza de la gamba').