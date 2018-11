La extrema izquierda es la extrema derecha Belvedere Para el pensamiento único, el monopolio del radicalismo corresponde a la derecha y es impensable en la izquierda PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 4 noviembre 2018, 10:05

Lo escuché recientemente en una tertulia radiofónica de una cadena seria y rigurosa. Y no era un programa de humor sino un magazín clásico con el típico debate mañanero. Decía uno de los contertulios: «si es que en realidad, en Cataluña, la CUP y Puigdemont son la extrema derecha, la extrema derecha catalana». Yo, claro, no daba crédito, acercaba la oreja al aparato de radio a ver si repetía la 'boutade' y aclaraba algo, porque en el caso de Puigdemont, procedente de la extinta Convergència, aún tendría un pase meterlo en el saco de la extrema derecha, pero ¿y en el de la CUP? ¿La CUP de extrema derecha? A pesar de ser primera hora de la mañana, me preguntaba, ¿habrá bebido este hombre, llegará de una noche de juerga, estará pasando una mala racha, una depresión, lo habrá dejado su mujer, será seguidor del Real Madrid? Pero una vez descartadas todas estas posibilidades se hizo de repente la luz en mi interior y lo vi todo claro: no, nada de todo eso, la cuestión es que la extrema izquierda no existe (no puede existir) para el pensamiento único de lo políticamente correcto. El monopolio de la radicalidad, del extremismo, el territorio ultra, se reserva para la derecha, que ya de por sí es una condición vergonzante y poco o nada deseable. ¿Cuánta gente en España se atreve a decir abiertamente «yo soy de derechas»? Pocos, muy pocos. Sin embargo, una gran mayoría se declara de izquierdas porque está bien visto, socialmente aceptado, intelectualmente es el único carné admisible. Otra cosa (muy distinta) es que de verdad lo sean, que su pensamiento, su vida, sus acciones, estén acordes con lo que se entiende como ser de izquierdas, pero a nuestros efectos da igual, no tiene mayor importancia. Por contra, ser de derechas está bajo sospecha, sometido a permanente control e inspección. La izquierda, moralmente superior según el pensamiento único, no puede, por definición, llegar a tener una extrema izquierda, sería una contradicción en sí misma, mientras que la derecha vergonzante (y que no hay más remedio que soportar) sí que fácilmente deriva en un extremismo aún peor. Por tanto, si no hay extrema izquierda será que en realidad esos grupúsculos son de extrema derecha, unos fascistas. El uso de las palabras, como se puede ver, no es ni mucho menos inocente. De todo esto, lo que se extrae, lo que queda, es que mientras de una parte del espectro ideológico no cabe esperar nada negativo, de la otra nos pueden venir todos los males. Los mismos analistas que se apresuran a descalificar a Vox como un partido «de extrema derecha» no se atreven a aplicar el calificativo «de extrema izquierda» a Podemos, a pesar de sus medidas y reclamaciones descaradamente radicales, su ofensiva contra el Rey y la Constitución, su connivencia con el régimen dictatorial de Maduro, su alineamiento con los independentistas vascos y catalanes... La izquierda, en este país, tiene bula.