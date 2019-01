ESE EXTRAÑO VALENCIANISMO

Conozco a algunos valencianistas o que se dicen valencianistas, que incluso presumen de ello pero que, sin embargo, presentan algunos perfiles la mar de curiosos. Son valencianistas que establecen una barrera insalvable entre los valencianos que hablan valenciano y los que no lo hacen, de tal modo que los primeros serían los valencianos auténticos y los segundos o no lo serían o en todo caso deberían ser calificados como de segunda. Nada distinto, por otra parte, de lo que afirmó en su día Joan Fuster en una teoría de la que increíblemente siguen viviendo intelectuales y políticos de izquierdas y nacionalistas a pesar de su descrédito creciente. La lengua sería el elemento clave de 'valencianización'. Pero a partir de ahí, cualquier otro componente de la cultura tradicional o del imaginario colectivo del valencianismo es despreciado u observado desde la distancia por estos que tan valencianistas se dicen. Es el caso de las Fallas, una fiesta que con las lógicas excepciones ha sido ninguneada por el presunto valencianismo progresista y nacionalista, aunque cuando se dieron cuenta de su potencial, de lo que mueve, iniciaron actuaciones de integración y participación que una vez en el poder se han encargado ellos mismos de dinamitar con sus torpes intentos de manipulación. Otro caso claro, el Valencia CF, el equipo que lleva el nombre de la ciudad, la provincia y el Reino, el club más internacional de la región, una marca reconocible fuera de España. Pues bien, durante años ser del Valencia parecía que estaba reservado a los valencianos de derechas, españoles y españolistas, como si el fútbol fuera un elemento de construcción ideológica. Para estos curiosos valencianistas era mucho más conveniente (a sus intereses) ser del Levante UD (que además queda más 'progre'), del Barcelona o hasta del Madrid, todo con tal de no seguir al Valencia. Otrosí digo: las figuras cumbre de la cultura valenciana, Sorolla y Blasco Ibáñez, otro caso de desprecio elitista, artistas tildados despectivamente de «populares» y que por tanto no debían formar parte del olimpo valencianista. O, en la actualidad, Calatrava, nuestro arquitecto más mediático, con obras por todo el mundo, perseguido hasta la nausea por algunos que, insisto, se dicen valencianistas. Y por último, las devociones católicas, los santos (Vicente Mártir y Vicente Ferrer) y la Virgen de los Desamparados, que también se rechazan tanto por el anticlericalismo que preside sus actuaciones como porque son muy queridos por el pueblo llano, y eso sí que no, que una cosa es preocuparse por la gente y otra muy distinta ser como ellos. En definitiva, son valencianistas pero no les gusta casi nada de Valencia, ni las Fallas, ni sus devociones religiosas, ni su club de fútbol, ni sus cumbres culturales. Qué raro, ¿no?