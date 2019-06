EXTRAÑA DOCILIDAD

En general, la calle se convierte en el foro donde estallan nuestras protestas por dos motivos diferentes: cuando el equipo de fútbol baja a segunda y entonces la brava hinchada se desahoga acusando a la directiva, al entrenador, a los jugadores o a todos a la vez; y también cuando nos manipulan con arte y sabiduría para conseguir un beneficio político y generar un determinado clima. El ejemplo más glorioso fue el del Prestige. Un petrolero se hunde y entonces el personal sale a la calle para acusar al gobierno de un naufragio provocado por una tormenta. La excusa ecológica funcionó de palanca sentimentaloide para dirigir los paladares irritados. Sin embargo, existe una trapacería que me provoca un mosqueo profundo pero que, en efecto, asumimos desde una docilidad absoluta. Trabajamos cada temporada 6 meses para que el Estado reciba su tajada impositiva. Medio año laborando para financiar a una pléyade de enchufados y varios batallones de salerosos vagos que medran y saltan de cargo en carguito, de bicoca en sinecura. Este abuso linda en el latrocinio y nos recicla en aquellos siervos de la gleba que tributaban recio al señorito feudal. Se me escapan las razones por las cuales no inundamos las calles con nuestras quejas. Rodeados de información que nos desinforma, de tecnologías que nos anestesian, de comodidades que patrocinan nuestra molicie, de divertimentos que fertilizan nuestro ocio, el espíritu guerrero sólo florece cuando, volvamos al inicio, nos manipulan desde la astucia al concedernos una causa presuntamente noble que debemos defender. Dedicamos la mitad de nuestra vida a sufragar un entramado enrevesado de chanchullos, subvenciones y prebendas, pero lo asumimos como silenciosos corderos camino del matadero. Viva la rebeldía de los revolucionarios refugiados en su bello casoplón.