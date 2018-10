La extorsión

Los separatistas catalanes plantean una extorsión al Gobierno si este quiere aprobar los Presupuestos del Estado. O hay algún movimiento con los presos o votarán en contra del proyecto de las cuentas públicas. Un Gobierno sometido al chantaje genera una situación insostenible. O bien la legislatura está acabada o, lo que es peor, el Ejecutivo satisface de algún modo las demandas de los independentistas. Los minutos de la basura de Pedro Sánchez en el Gobierno no merecen una cesión más a los golpistas y rebeldes. Será un nuevo Ejecutivo nacido de las urnas y no de una oscura moción de censura quien estará legitimado para tomar las decisiones oportunas frente al desafío independentista. Porque además hay un momento en que la desestabilización y la deslealtad institucional han llegado a tal punto que solo cabe la derrota de uno de los dos bandos. El problema del independentismo catalán era una cuestión política hasta que sus dirigentes dieron un golpe de Estado y se saltaron la ley. Ahora es sobre todo un asunto judicial y a los delincuentes se les juzga y, si son culpables, se les condena. Los separatistas pueden defender sus ideas si cumplen las normas, pero si se vuelven a saltar la ley se les condena otra vez igual que se castiga al reincidente. Si además se demuestra que un partido político es una organización criminal que tiene como fin la destrucción de la Constitución, del Estado y de la paz social, pues entonces lo que habrá que ir pensando es en ilegalizar a aquellas formaciones que se rebelan contra la democracia y el ordenamiento jurídico. ¿Algún problema? Ninguno, a no ser que un Gobierno débil quiera tener gestos u ofrecer contrapartidas a los delincuentes.