Expropiaciones para carreteras

El Consejo de Ministros del pasado jueves aprobó un Real Decreto-ley sobre «medidas urgentes en carreteras» que incluye una importante modificación de la 'Ley de Carreteras' para «permitir la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios». Quiere ello decir que cuando se aprueben obras en carreteras, la misma «aprobación de los proyectos de construcción llevará implícita la declaración de urgente ocupación» de los terrenos que se tengan que expropiar. Por tanto, sin que sus dueños sepan ni lo que les van a dar. El Ministerio de Fomento ha indicado que con tal medida «se pretende no demorar la realización de las obras, evitando así el evidente perjuicio que para el interés general suponen los retrasos de las mismas». Hermosa apelación al interés general como impulso de causa mayor. A ver quién es el valiente que se opone al interés de todos. Sería un auténtico vándalo. Solo una matización: en este caso la responsabilidad y las consecuencias del interés general recaen exclusivamente sobre los propietarios de los terrenos a expropiar. La Administración correspondiente puede retrasar las actuaciones todo lo que tenga a bien (miren si no la ampliación del By-pass, anunciada ya con planos hace dos años y pico), pero en el momento que diga 'allá vamos', el suelo se podrá ocupar de urgencia mientras se inicie la expropiación, que, como ya no habrá prisas, quizás se alargue más de la cuenta, y se retrasen los pagos más que ahora. Ingenieros, constructoras, empleados, funcionarios... y políticos que inauguren, cumplirán sus objetivos, mientras que los titulares de los terrenos (lo único imprescindible para la obra), sobre todo agricultores, se verán de momento sin lo suyo y sin el dinero que les compense y les sirva para poder adquirir explotaciones que sustituyan a las expropiadas. Por interés general.