Expertos en colmenillas

Nos encanta ser juez, abogado, policía, forense, fiscal o experto en gastronomía si es menester. Se trata de puro chismorreo como deporte nacional. Por lo tanto, aunque no debatiremos si fue primero el huevo o la gallina, los medios actúan en consecuencia a la demanda de la gente: puro espectáculo en el deporte, en la televisión, puro espectáculo de la información. Así funcionan las reglas del negocio de la comunicación, máxime desde que se miden las audiencias minuto a minuto como sucede en televisión o al segundo si hablamos de internet. A raíz del desafortunado y triste hecho conocido sobre la presunta intoxicación de un determinado número de personas y la muerte de una de ellas tras comer en un restaurante valenciano de lujo, hemos podido comprobar cuál es la reacción de respuesta en diferentes colectivos afectados. Vaya por delante todo el apoyo a la familia de la mujer fallecida, natural de un pueblo de León, que se encontraba compartiendo mesa y mantel en el restaurante para una celebración y que acabó de manera trágica. Saltó la noticia a los medios sin que trascendiera el nombre del restaurante hasta que un medio de prensa escrita, para más referencias con sede fuera de la Comunidad Valenciana, publicó el nombre del restaurante: el Riff. A continuación, el chef responsable del mismo, Bernd Knöller, se vio obligado a publicar el comunicado oficial en el que decide cerrar temporalmente sus puertas hasta que se esclarezcan los hechos. Para el público en general ya había sentencia: muerte por setas (colmenilla). Mientras, la Policía Nacional realiza su trabajo contabilizando el número de intoxicados, hasta 30 a día de ayer, y tomando muestras alimentarias para el Instituto Nacional de Toxicología y enviando los resultados de las mismas que deberán remitirse al juez del Tribunal Superior de Justicia de la CV tras la práctica de la autopsia. La trayectoria del chef alemán afincado hace muchos años en nuestra tierra es intachable y como bien ha dicho alguno de sus compañeros como Begoña Rodrigo, le podía haber pasado a cualquiera. La chef de La Salita ha sido la más clara y contundente (como siempre) en sus condolencias a la familia y en su convicción por la presunción de inocencia. Poco más he leído de compañeros suyos de profesión que fueran algo más allá de adjuntar el hastag #yosoyBernd. He echado de menos que todo el colectivo de la restauración de la Comunidad Valenciana alineara filas en torno a un mismo comunicado encabezado por quien se pudiera considerar santo y seña en la gastronomía valenciana: Ricard Camarena. No confundamos corporativismo sino, 1) unidad para mostrar las condolencias a la familia de la fallecida, 2) apoyo a un profesional que a buen seguro vive los peores momentos de su vida, y 3) respeto a la presunción de inocencia hasta que el juez dicte sentencia.