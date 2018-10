No podría precisar con exactitud el momento en el cual el término se instaló entre nosotros. Tampoco sé quién fue el tipo que lo acuñó, pero sin duda se trata de alguien brillante, muy brillante, el clásico cráneo privilegiado capaz de vender hielo a los esquimales y arena a los nómadas del desierto. Igual incluso estudió un máster verdadero relacionado con las ventas emocionales, los algoritmos que pronostican nuestros gustos y resto de materias a medio camino entre el chalaneo, la ciencia y la ciencia fiicción.

«Experiencias». ¿Se han fijado? Ahora todo son experiencias, ahora se mercadea con lo de transmitir experiencias, ahora nos venden experiencias. El arte de la venta evoluciona de una manera aterciopelada y sutil, pero firme e imparable. Usted ya no acude a un restaurante fino para llenar la panza, sino para experimentar un carnaval de

sensaciones amparado bajo una sinfonía de experiencias gastronómicas. Cuando viajamos ya no buscamos ventilarnos ociosos la sesera, contemplar otras caras, otros paisajes y escuchar otros acentos. No. El viaje tiene que ser una experiencia que nos remueva las entrañas y nos fustigue el cerebro. Viajar, pues, en estos nuevos tiempos de imposturas equivale a padecer un subidón de experiencias conmovedoras. Adquirir ropa, libros, música, lo que sea, viene dotado de un añadido fundamentado en transformar la mera compra de toda la vida en una suerte de experiencia sublime que nos empape de, supongo, dicha. La compra a secas resulta vulgar y, en consecuencia, retrocede. Pero si nos venden el producto bajo el halo de esas presuntas experiencias entonces nos mostramos agradecidos, mansos, relajados y... pueriles. Sinatra no vendía voz, vendía estilo. Los actuales vendedores pillan cacho con la milonga de las experiencias. Gente brillante, muy brillante.