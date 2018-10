El éxito del fracaso

No dejamos de enseñar a nuestros pequeños que hay que ser el primero, que debe ser el que lleve la manualidad más despampanante a clase (he visto con mis propios ojos una mano mecánica, casi biónica, llevada al aula por una pizpireta niña, obra de noches de desvelo de un pomposo padre), que corra con el balón hacia la línea de gol aunque en el camino un rival caiga lesionado (dan miedo estos vídeos que pueblan la red) o que se acostumbre a que desde la más tierna infancia hayan equipos A y B, con la calidad y la competitividad como bandera. Creamos máquinas, cerebros artificiales sin cariño y ebrios de éxito, seres abocados a la infelicidad porque nunca encontrarán bastante horizonte en el que sentirse satisfechos. Porque de mayores pasarán de desear un ciclomotor a arrojarla a la cuneta en cuanto vean a un amigo con una moto de gran cilindrada. De un coche de segunda mano, que paga papá, al último modelo de Audi y luego un SUV de renting. Más, más, más... De tener una casa a anhelar un apartamento en la playa. Y a no pisar ni uno ni otro porque irán de un viaje a París, a otro por la Polinesia, y puente tras puente de Roma a Malta. Más que el vecino.

Trotamundos de la infelicidad. Fracasos de personas incapaces de sentirse tranquilos con uno mismo porque nunca nada les ha llenado. Imposible con un odre plagado de agujeros. Desde el más tierno pupitre condenados a mirar siempre al lado para medir su éxito. Incapaces de sentir la grandeza de levantar cada mañana la persiana y mirar cómo está el cielo. Otro tendrá una persiana mejor que les amargue. Adorar el tesoro de un abrazo de padre a hijo. Un café con tu chica. Un tiro a canasta, limpio. Aunque sea el del 30-10, abajo. Conducir de vuelta a casa tras una jornada de 800 kilómetros en la carretera. La felicidad es un mismo. Sin A ni B. Sólo hay que entrenarla.