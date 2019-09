Para conquistar el favor del gran público a lomos del caballo ganador basta con que el ocioso opinador reparta una somanta de fostios contra los políticos. De ese modo conseguirá, como pronunció la ministra, el «éxito asegurado». Y menos mal que tenemos a los políticos para sacudirles fuerte en mitad de nuestra frustración y para sacudirnos de encima nuestras propias derrotas.

Empiezo a sentir cierta piedad hacia el vapuleado colectivo de los políticos aunque sólo sea por jugar a contracorriente, ejercicio que, si bien reporta pocos amigos, al menos gratifica la conciencia. Podríamos, por ejemplo, extraer bonachonas conclusiones a costa de nuestros líderes. Nos quejábamos de su escaso dominio del inglés, bueno, pues Pedro Sánchez lo habla de maravilla. Además, el otro día vi a Sánchez y su mujer posando junto a Macron y la suya y, francamente, lucían más guapo y mejor en todos los sentidos. España, en fin, ya no es ese país poblado por bajitos, feos y cejijuntos. Por otra parte, Rivera, Iglesias y Abascal montaron sus partidos desde la nada y han cosechado millones de votos, luego no pueden ser tan tontos como tan alegremente opinamos. Y de Pablo Casado aseguran que posee un memorión imponente y un don para la oratoria; por si fuera poco, pese al lamentable resultado del PP, el tipo resiste contra las zancadillas de muchos de sus subalternos. Otro que, a lo mejor, no es tan simple como se intuye. Los políticos son nuestro reflejo y están ahí gracias a nuestras papeletas. Acusarles de todos los males que nos desgastan y nos acechan representa el desahogo facilón que nos enardece. Nosotros somos muy listos y ellos muy bobos. Esta es la gran conclusión que empapa nuestra sociedad. Lo que no comprendo es cómo siendo ellos tan memos cobran sueldazo de nuestros impuestos con los sagaces que somos.