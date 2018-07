La UE no existe

Lo que demuestra la orden de detención europea en el caso Puigdemont es que la Unión Europea no existe. Hay desde luego un mercado económico único pero la unión política, judicial o de seguridad es actualmente una quimera. Sin esa política común y con las desigualdades económicas entre el Norte y el Sur a nadie le puede extrañar que el proyecto europeo esté en uno de sus peores momentos. Sin la confianza entre los países miembros que debe presidir las normas de reconocimiento mutuo es imposible crear espacios comunes de cooperación y una regulación universal. Un país de la UE no puede ser un refugio donde se escondan presuntos delincuentes de otros países miembros. La entrega solo por malversación en el caso de la orden europea de detención de Puigdemont generará más escepticismo en un país como España que hasta ahora era uno de los más creyentes en el proyecto común. Con una Italia escorada hacia el nacionalismo, una Alemania convulsionada por el debate migratorio y una Francia sostenida por el efecto Macron pero con dos fuerzas crecientes en los extremos políticos, solo faltaba que España no se vea respaldada cuando le amenaza el separatismo en su peor crisis institucional desde la reinstauración democrática. Decía recientemente una corresponsal extranjera que el problema de España son sus complejos y que se avergüenza de sí misma. Si además Europa no apoya a España en esta crisis territorial alentará otros procesos secesionistas y contribuirá a su propia destrucción. Si un juez regional alemán puede cuestionar el sistema judicial de otro país europeo y la democracia española entonces la UE es una fantasía o, lo que es peor, un proyecto sumido en una decadencia irremediable.