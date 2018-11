EXHUMACIÓN DE FRANCO

Es tema recurrente en estos días: ¿Dónde enterrar los restos de Franco una vez su exhumación del Valle de los Caídos? Algunas ideas que tengo para mí muy claras: el cadáver de Franco no debe seguir en el Valle de los Caídos; y la razón me parece obvia: los restos de un dictador -y Franco lo era, pues la sociedad española no gozaba en su «mandato» de la libertad propia y necesaria para hablar de democracia-.

Los hechos son los hechos, incontestables. Otra idea clara para mí: dónde enterrar los restos de Franco es derecho que le compete a la familia; es decir, es la familia quien debe decidir al respecto. Y otra idea también clara para mí: si la familia tiene u enterramiento en una iglesia, tiene derecho a enterrar s su familia en ese lugar, y la Iglesia, según el Derecho Canónico, no puede oponerse.

Sigamos con el tema. Pienso que a la Iglesia no le place que los restos de Franco sean enterrados en una Iglesia. ¿Por qué? Porque va a resultar prácticamente imposible impedir que, quienes siguen siendo «seguidores acérrimos» del ideario de Franco, acudan el sepulcro con afanes políticos. ¡Y los lugares de culto no son lugares para actos políticos, fueran del signo que fueren!

¿Qué puede hacer la autoridad eclesiástica en una situación como la referida? Nada, a no ser que conculque el derecho canónico, lo que obviamente no hará. Puede hacer lo que está haciendo: que resuelva el problema quien deba hacerlo porque así les corresponde: el Gobierno y la familia, siempre, desde luego, respetando el derecho, la ley.

Dicho esto, otro asunto que me interesa. «Jugar» con el enterramiento de los restos de Franco como tema importante en la vida policía de la sociedad me parece «sacar las cosas de quicio». ¡Hay cosas más importantes y urgentes que resolver!

Por último, me resulta «inaudito» que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirme que se ha llegado a un acuerdo con el Vaticano, y éste afirme que es absolutamente incierto, es decir, falso. ¡Que cada palo aguante su vela! Poner la «mochila» sobre los hombros de otro al que le corresponde llevarla, es... ¡escurrir el bulto!