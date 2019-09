Quién examina a los miembros de los tribunales de oposiciones

La Administración Educativa va a tener trabajo con los numerosos recursos y contenciosos que se le avecinan en relación a las irregularidades detectadas en las pruebas selectivas a cuerpos docentes realizadas recientemente.

Pero por qué tanto apremio en ofertar estas oposiciones masivas.

A la vista de lo que está sucediendo hay dos líneas de análisis en estas oposiciones: una jurídica y otra de calidad educativa.

En la primera viene a consecuencia de que el gobierno del PP firmara en 2017, junto con los sindicatos CCOO, UGT y el CSIF, un acuerdo para reducir la tasa de interinidad en el sector público hasta el 8% en un plazo de tres años: 2018-2020. Estas prisas se producen, después de tantos años de abusar de la figura del contrato temporal, ya que se ha venido vulnerando el estatuto básico del empleado público que dice que hay que convocar oposiciones a plazas ocupadas por interinos cada tres años, y estas no se producían, o se convocaban muy pocas plazas de manera simbólica. De ahí tanta acumulación de empleados públicos temporales, lo que conlleva a que la UE sancione a España por no haber adaptado la legislación nacional en esta materia a la Directiva 1999/70/CE relativa a las condiciones del trabajo temporal. Lo mismo ocurrió con el cobro de los sexenios de los interinos cuando tanto la justicia española como la europea reconocieron que había un tratamiento discriminatorio en materia económica a la situación de interinidad y que dicha situación laboral no era un obstáculo para el reconocimiento del dicho complemento retributivo.

Estamos en una situación similar a la de las denuncias de las cláusulas suelo, los contratos de tipo de cambio swap, etc, que en aquel momento el Gobierno y la justicia española tuvieron miedo de enfrentarse a los bancos y fue necesaria la intervención del TSJUE la que pusiera las cosas en orden dictando sentencia y obligando a los bancos a anular dichos contratos y devolver el dinero a los hipotecados. Se está a la espera para octubre que el TSJUE dicte sentencia sobre el abuso de la temporalidad en educación, sanidad, etc.

En segundo lugar tenemos el análisis de la calidad del proceso de selección en las oposiciones que ha sido un verdadero despropósito.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, firmantes del acuerdo de oferta masiva de empleo, la cual no garantiza la estabilidad de los empleados interinos o temporales, deberían haberse preocupado antes de firmar dicho acuerdo, en asegurar, dada la magnitud del problema (más de 800.000 interinos algunos con más de 15 años de experiencia), que el proceso de selección en las oposiciones fuera riguroso, ético y transparente, y no lo ha sido.

Está claro que la gran mayoría de los miembros de los tribunales se lo han tomado muy en serio y han dedicado muchas horas en la evaluación de las pruebas, pero aquí estoy intentado centrar el análisis en el proceso de selección en sí. En el momento en el que el sistema de oposiciones dice que los miembros de los tribunales son elegidos por sorteo, da por hecho que todos están preparados para evaluar opositores, y no es así.

Dada la magnitud y transcendencia que supone la selección de los mejores docentes, sugiero a la Administración Educativa que supervisen las programaciones didácticas de los candidatos/as que formarán los tribunales de oposición, les hagan una encuesta a sus alumnos/as para ver que tal profesor/a es, pregunten al equipo directivo del centro educativo, comprueben sus méritos, etc, en conclusión los evalúen antes para confirmar si son aptos/as o no para formar parte de un tribunal.

Las pruebas no tiene sentido que sean eliminatorias. Además se debería invertir el proceso y que la defensa de la programación didáctica, aquella fase en la que los candidatos han de demostrar sus competencias como educadores, sus habilidades comunicativas y sociales para gestionar situaciones y conflictos propios en un mundo escolar cargado de diversidad, sus capacidades para trabajar cooperativamente, sus habilidades en la relación con las familias y entidades del entorno como las empresas en las FCT, etc, se ha situado en la última parte del proceso, cuando ya se ha hecho una selección en los pasos previos, con todo el «pescado ya vendido» y siendo esta fase sólo un mero trámite con el pase ya garantizado para los 'elegidos' obviando los méritos y la experiencia.

Difícil reparar la frustración de tantas personas que se han sentido dañadas y engañadas en estas pruebas y que deberán resignarse a esperar un año más en la confianza de que las siguientes oposiciones, si se convocan, se desarrollen de otra manera más profesional, justa, ética y transparente y que la experiencia profesional tenga el reconocimiento que se merece.

La Educación siempre debe suponer la apuesta más decidida de las instituciones de un país y aunque no se puede contar con la formación más idónea del profesorado ni con un sistema selectivo capaz de elegir a los/as mejores, las autoridades educativas sí deben poner el máximo interés en mejorar todos los mecanismos para garantizar justicia e igualdad de oportunidades con el objetivo de que los más preparados entren en el sistema, situación que actualmente no se está dando.