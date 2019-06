Exámenes difíciles

A veces me pregunto qué piensan quienes optan por la Formación Profesional de la excesiva atención que dedicamos los medios de comunicación a la Selectividad. Ellos no pasan por esa prueba pero pueden constatar la diferencia en el interés abrumador hacia la vía universitaria respecto a la profesional en ese punto. Y en muchos otros. No es extraño; está en consonancia con el prestigio social y la distinta percepción familiar que aún hoy se mantienen respecto a una y a otra opción formativa. Como si un título universitario ahuyentara del paro a los jóvenes o si la Formación Profesional no fuera una vía de cualificación honrosa y exigente. Me lo planteo cada vez que veo lo mucho que los informativos de televisión y, en menor grado, la prensa dedican a hablar del selectivo. Sospecho que se unen la proximidad en el tiempo para muchos recientes graduados e incluso becarios que empatizan con los aspirantes a universitarios, y el interés de millones de padres de familia con hijos en esa etapa vital.

La Selectividad, informativamente hablando, esta sobrevalorada. Ciertamente es una prueba importante que condiciona el futuro de muchos, pero teniendo en cuenta que casi un 90% de los que se presentan aprueban, no parece lógico magnificar su impacto. Sin embargo cada año nos inundan cientos de imágenes con los mismos nervios, los mismos testimonios y la misma preocupación hacia un examen que queda muy lejos de otros capaces de modificar radicalmente la vida de muchos: MIR, FIR, QIR o las oposiciones más duras en Derecho.

Ese impacto, posiblemente, ha convertido en noticia la recogida de firmas con motivo de un examen muy difícil de matemáticas. Me pregunto cuáles son los límites en la dificultad de un examen y quién es capaz de medirla. La percepción sobre el grado de dificultad suele estar en relación con el dominio de la materia. Algunos alumnos salen del aula satisfechos y otros, eternamente disgustados. Ahora bien, si la sensación es generalizada, incluso entre los alumnos más aplicados, la queja puede tener fundamento. El problema está en quién y cómo constatar ese nivel imposible.

Son las mismas dudas que me genera el papel de las familias en el proceso de evaluación, ante la decisión de la conselleria de que los colegios envíen el examen corregido a los padres. La posibilidad de revisar y de supervisar la forma y criterios de evaluación de un centro escolar siempre están a disposición de los padres, pero su papel en el proceso no puede ser el mismo que el del evaluador o las comisiones que revisan lo realizado. De lo contrario, podemos caer en modos más próximos a la satisfacción del cliente en el ámbito comercial o del electorado, en el político, que a la confianza en quienes enseñan o examinan. Las firmas en una web no deberían modificar los criterios de los profesores. Son una alarma que debe tenerse en cuenta pero nunca convertirse en modo de presión.