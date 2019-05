Uno de los aspectos que más llama la atención de las campañas electorales recientes es la exaltación de la juventud como un valor en sí mismo, un factor decisivo que supuestamente inclinaría la balanza en favor de una u otra opción. Y no hablo tanto del público al que se dirige la publicidad y los mensajes como de la edad de los propios candidatos. En los carteles de una determinada formación política -no hace falta decir cuál porque lo importante no es en este caso identificar las siglas sino destapar la falsedad del argumento- se señala como «aire fresco» a una aspirante a la Alcaldía de Valencia que evidentemente es más joven que el resto de sus contrincantes. Aquí aparece ya el primer error. El «aire fresco» no lo trae necesariamente la juventud. Uno de los pensadores que aportó una mayor renovación al pensamiento de finales del siglo XX y principios del XXI fue el polaco Zygmunt Bauman, y lo hizo hasta su muerte, con casi 92 años. Por contra, dirigentes políticos españoles que aún no han cumplido los cuarenta años se distinguen por la nostalgia de un pasado absurdamente idealizado -la II república española-, que convierte su ideología y su actividad en una reliquia que aguanta muy mal el paso del tiempo. La juventud no es un valor en sí mismo sino una circunstancia temporal -y perecedera- que no añade ningún atributo a quien la disfruta. ¿Se atrevería algún despacho de abogados a anunciarse ante sus potenciales clientes ofreciendo como principal atractivo la presencia de jóvenes letrados? ¿Se imagina alguien a una clínica privada destacando la incorporación de médicos recién salidos de la Facultad para captar el interés de los pacientes? O dicho de otra manera: ¿se pondría alguien en manos de un cirujano para una operación a vida o muerte por el simple hecho de ser joven o preferiría acudir a un profesional de acreditada experiencia que le garantizara el mejor resultado posible tenga la edad que tenga? Está claro que el electorado joven es más progresista que el adulto, y que los conservadores encuentran más respaldo entre la población más mayor. Pero ¿qué sentido tiene presentar como una ventaja, una cualidad añadida, un atributo diferencial, un hecho biológico que no es responsabilidad del señalado? (por si alguien no se había dado cuenta, uno no nace cuando quiere sino cuando lo deciden sus progenitores). Ya es curioso que en una sociedad en la que el número de personas mayores y de ancianos va en aumento, la publicidad de muchos productos se fije sólo en el público juvenil mientras las personas de más edad no merecen tanta atención. Pero que la política pretenda marcar una línea delimitada por los años por la que los buenos son los que menos tienen mientras el resto son los 'sospechosos' resulta de lo más curioso e irritante.