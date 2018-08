EXAGERACIONES

Tanto abusaron de la etiqueta «facha» para exiliar todo aquello que no sincronizase con su pensamiento único que, al final, el personal se lo tomó a chufla y se disipó el efecto. Si hubiesen atacado a Pablo Casado con el habitual marchamo de «facha» el recorrido de tan tópica pedrada no habría superado la distancia de un palmo. Convenía desde el principio, pues, embestir con un ariete mayor, el de «extrema derecha», que suena muy contundente. El runrún de extremoderechista ya flotó sobre la cabeza de Albert Rivera cuando parecía que este se iba a comer el mundo. Claro que, entre la querencia socialdemócrata de Ciudadanos y el aire de querubín cumplidor de Rivera, a ver quién se tragaba que tanto él como su formación militasen en el bando de las montañas nevadas y la letra del Cara el Sol forjada por Foxá, Ridruejo, Giménez Caballero y no sé si alguien más. Como Casado es del PP de toda la vida y además intuímos que va a mostrarse menos acomplejado que la vieja guardia en fase de dulce y lucrativo retiro, lo de «extrema derecha» se le puede ajustar ante los tiernos ojos de los despistados. «España no está preparada para recibir millones de inmigrantes», tuvo el atrevimiento de murmurar el otro día Casado empleando voz frailuna de la que implora perdón siempre diga lo que diga. Esto, que en principio es una obviedad, ha bastado para desencadenar la tormenta. Ningún país está preparado para recibir una súbita avalancha de millones de personas que precisan atenciones, cuidados, trabajo y esperanza concreta alejada del blabla buenista. Desde luego no creo que, de repente, esos millones acudan hasta nuestra puerta, con lo cual deducimos que Casado ha pecado de estrepitoso, bocas y vocinglero, pero acusarlo de extremoderechista representa caer en una exageración idéntica a la que él ha pronunciado.