Évole y el Papa

El mérito no está en conseguir una entrevista con el Papa sino en hacer una buena entrevista. Precisamente porque es el Papa. No tiene gran mérito atornillar a un político, a un líder sindical o a un maltratador de mujeres, pero poner en un brete al Papa significa dos cosas: una, preparación, y otra, valentía. A Jordi Évole no le faltan ninguna de las dos en la mayor parte de los temas que ha abordado hasta ahora. Conoce el asunto, se documenta, elige las voces que puedan dar información y al mismo tiempo mantener al espectador frente a la pantalla, y consigue ponérselo difícil al entrevistado mostrándole sus incoherencias.

Pero con el Papa Francisco, la cosa no fue exactamente así. Por mucho que hayan alabado la entrevista, su mérito no fue enfrentarse a ella como lo hubiera hecho con otro personaje sino simplemente lo que mostraban en el anuncio previo a la emisión: Évole, el follonero, había conseguido colarse en el Vaticano y sentar frente a él nada menos que a Francisco. Así lo presentaba incluso en su Twitter: como algo que no hubiera podido imaginar que sucedería. Sin embargo, fue una ocasión desaprovechada, salvo si su fin era político.

Por eso entiendo la molestia de Ábalos sobre las acusaciones veladas contra el gobierno español en el trato a los inmigrantes. En realidad no iba con él, es decir, no iba tanto contra el PSOE como contra el PP que fue quien decidió poner las concertinas y endurecer la política migratoria. La queja de Ábalos no es tanto por eso como por el hecho de que el Papa se convirtiera el pasado domingo en un argumento electoral. El Papa entró en campaña, con lo mirado que es él para eso hasta el punto de delegar algunos asuntos en las conferencias episcopales, incluida la italiana, alegando que no quiere inmiscuirse en temas de las iglesias locales.

La entrevista fue un ejercicio de propaganda política, por eso no fue una buena entrevista. Si tenemos delante a Enrique Ponce y le preguntamos de política, puede ser vistoso pero no en una gran entrevista. Lo mismo sucede si hay ocasión de hablar con Miguel Falomir, el director del Museo del Prado. Sacar jugo a esa conversación es hablar de gestión cultural en España, de arte, de creación, de innovación y, sobre todo, del papel del Museo en la Historia de nuestro país. Sin duda, también saldría la cuestión política pero como marco, no como esencia. En la entrevista de Évole, el objetivo no era hablar sobre la realidad de la Iglesia católica con su líder sino exprimirlo como arma arrojadiza en la contienda política local. Plantear, por ejemplo, la situación de la mujer, y no repreguntar al Papa cuando presume de su importancia en la Iglesia, por qué ha dimitido la directora del suplemento de mujer en 'l'Osservatore Romano' evidencia la falta de preparación del experto o que la entrevista tuvo lugar hace tiempo y ahora resulta oportuna. O quizás la conjunción de ambos factores.