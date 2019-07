LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE CS

Después del clásico «no soy machista ni feminista», llega a nuestros hogares «la brecha salarial no existe, debemos basarnos en evidencias científicas». Por lo visto, a la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación no le parecen suficientemente científicos los argumentos de la agencia europea Eurostat o el Instituto Nacional de Estadística, así que ha decidido interpelar a las universidades andaluzas para que confirmen con «datos objetivos» la existencia de este engorroso bulo: las trabajadoras de las administraciones andaluzas cobran menos que sus compañeros hombres.

Para hacer esta afirmación la consejera se basa en su experiencia personal; ella, que es funcionaria, tiene el mismo sueldo base que sus compañeros de su misma categoría.

No sé qué me resulta más preocupante, si que la consejera de Igualdad de la Junta dude de la existencia de la brecha salarial, o que desconozca conceptos tan básicos en la lucha contra la desigualdad de género como el techo de cristal. La consejera también debería saber que los análisis de salarios no toman como referencia el salario base, sino que se centran en los distintos complementos que los hombres perciben en mayor cuantía que las mujeres. También debería preguntarse por los porcentajes de mujeres en puestos de responsabilidad, o si la conciliación afecta en mayor medida las carreras profesionales de las funcionarias andaluzas.

Diría que no es posible que la sra. Rocío Ruiz, elegida para defender los principios de la igualdad en Andalucia viva ajena a la realidad. Me inclino a pensar que en la desesperación por recibir el apoyo de Vox a los presupuestos priorizó sus intereses partidistas sobre el interés general. Las prioridades en la gestión de los recursos públicos son fundamentales, en la Comunidad Valenciana lo tenemos claro, las personas y sus derechos van siempre por delante.

De momento la consejera ha hecho de su capa un sayo, ha recurrido al socorrido malentendido, y ha sustituido el Instituto Andaluz de la Mujer por uno nuevo de 'Violencia Intrafamiliar'. Su número 2 en la consejería ya ha dimitido y ella sigue marcando prioridades...