LA EVIDENCIA DE UN FRACASO

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, le pedía el martes a los dirigentes de otras comunidades que no pongan «el grito en el cielo» por los 250 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió el lunes al presidente Puig, dinero imprescindible para evitar la asfixia financiera de una Generalitat que gestiona una Administración mal financiada y que no puede atender todas las competencias que tiene transferidas (con independencia de que luego malgaste a manos llenas y, por poner sólo un ejemplo, dispare el número de altos cargos). Dice que ese supuesto «trato privilegiado» que critican otras regiones es merecido, por el hecho indudable de que la Generalitat no recibe los fondos que necesita, que está por debajo de la media nacional siendo que su renta per cápita no es de las más elevadas. Mata barre para su casa, por supuesto, tratando de defender una gestión que hace años era calificada por su partido y por los otros socios del Botànic como «migajas» del Gobierno de Rajoy al entonces Consell del PP. Pero una vez más se demuestra que diecisiete comunidades mirando cada una por sus propios intereses y sin tener en cuenta a las demás no acaban sumando un Estado unido sino un guirigay ingobernable. Porque mientras el portavoz valenciano hablaba de un trato de favor merecido, a sus compañeros de partido Javier Lambán -presidente de Aragón- y Emiliano García-Page -presidente de Castilla-La Mancha- les faltó tiempo para en una reunión que mantuvieron el martes en Molina de Aragón afirmar que no se puede privilegiar económicamente a una autonomía frente a otra y que los valencianos no van a recibir nada que no les llegue también a los aragoneses o a los castellano-manchegos, en una reedición del mítico café para todos que tantos disgustos ha acabado provocando. Y también los barones del PP (Madrid, Murcia o Andalucía) estuvieron al quite para descalificar el «agravio» que a su juicio supone que Hacienda mande el dinero prometido por la ministra Montero. Así que Mata podrá mostrarse todo lo ufano que quiera con la pírrica victoria lograda por su jefe en Madrid -y que no hace tanto hubiera sido tildada de intolerable humillación a los valencianos- pero quien en lugar de mirar sólo una parte del mapa se eleve y pretenda contemplar la totalidad de España, del Estado autonómico, sólo puede obtener una conclusión deprimente sobre el funcionamiento del modelo de organización territorial nacido a raíz de la Constitución del 78. Una tensión entre regiones que contribuye a incrementar la inestabilidad política y que da alas a los discursos excluyentes, a las visiones localistas y a las opciones políticas nacionalistas. Un drama para la convivencia y también para la operatividad de España.