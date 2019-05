EVASIÓN O VICTORIA

Escribí hace poco más de un mes que todavía se estaba a tiempo de buscar una solución entre la Curva Nord y el Valencia y que no había necesidad de recrudecer un conflicto que a nadie beneficia más allá del ego personal de quien aviva el incendio. A la vista de lo acontecido el jueves en Mestalla ya no queda hormigón para tender puentes al entendimiento: la refriega personal entre los que animan y quien se sienta en el sillón presidencial ha terminado decantándose a favor del segundo, fundamentalmente porque en la Curva ha faltado el 'trellat' suficiente para entender que por encima de todo está el Valencia CF. No quiero decir con esto que Murthy sí haya antepuesto a la entidad, pero hay una diferencia sustancial entre el actual presidente y los aficionados: él es un empleado de Lim que hoy está en Valencia y dentro de un tiempo trabajará en una empresa en Abu Dabi o en Frankfurt mientras que los que se marcharon de Mestalla sin haberse dejado la garganta sí sufren el Valencia en el corazón y no estuvieron a la altura que requería el envite. La Curva queda 'por los suelos' ante el resto de la afición y Murthy gana su pulso personal ¿Pero lo gana el Valencia o lo gana el Presidente?.

Para mi, la respuesta está clara: de momento lo gana el presidente y sólo el tiempo dirá cómo repercute en la institución en función de lo que nos encontremos en la grada de Mestalla una vez expedido el Certificado de Defunción de 'La Curva'. El jueves se produjeron hechos muy feos entre aficionados del Valencia -amenazas y agresiones físicas incluidas- que propasaron con creces los límites de lo tolerable y me duele observar que en la oficialidad del club haya quien, en lugar de sentirse profundamente preocupado, se frote las manos por haber conseguido desarticular un foco crítico al que no ha podido someter. La Curva muere por errores propios muy graves, por no haberse limpiado de indeseables y por no dejarse domesticar por el poder, pero una cosa no existe sin la otra.

La Curva no ha sabido responder de manera sensata a las maniobras orquestadas desde los despachos: ha 'mordido el anzuelo' y ha dejado de ser pez para ser pescado. Ha pagado la factura de no abanderar, en su día, la compra por parte de Lim y de las pancartas cuando el Valencia descarrilaba entre 'Nevilles' y 'Alexancos'. Sólo nos queda desear que la sangre no llegue al río y que, ojalá, esta tarde vuelvan a sonar los cánticos en Mestalla aunque sólo sea a título de despedida. Que no volvamos a vivir enfrentamientos entre aficionados cuyo corazón palpita por los mismos colores y desear que el Valencia tenga el acierto para que al equipo nunca le falte el calor de la grada. Si no les sale bien siempre podrán hacer lo de 'Evasion o Victoria': animación enlatada y... decibelios a la megafonía.