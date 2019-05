EUROVISIÓN DE LA DEMOCRACIA

Jueguen desde casa y comprueben sus aciertos al final del artículo. ¿Cuántos de los cabezas de lista a las elecciones europeas de las principales formaciones somos capaces de decir de memoria? Un, dos tres, responda otra vez, rellenando los huecos en blanco: PSOE... (esta es fácil), PP... (pienselo, seguro de le sale), Ciudadanos... (para esta hay que tener un buen control de la actualidad), Unidas Podemos... (sabérselo es todo un mérito), Compromís... (no vale si resulta que es pariente suyo), Vox... (esta puntúa doble). No voy a incluir las candidaturas de JxCat y ERC, porque no tiene mérito: Puigdemont y Junqueras son al independentismo como Pajares y Esteso al cine del destape de los años 70: tan predecibles e inevitables en su género como repetitivos en sus argumentos.

Las municipales de cada cual son muy importantes, pero es un mantra tan conocido la relevancia que tienen las elecciones al Parlamento de Estrasburgo, como desconocidos son la práctica totalidad de los eurodiputados que representan a los españoles en la eurocámara.

Si el protagonista de 'Qué bello es vivir' ( It's a Wonderful Life, 1948) contemplaba horrorizado en su película como se convertía en un absoluto desconocido en su pueblo y, por su ausencia, todo se había ido a pique, los miembros de la cámara común quizás sí aprecien el efecto de alguno de los aciertos que han significado determinadas decisiones, pero siguen pudiendo recorrer las calles y plazas entre la absoluta indiferencia del paisanaje, con tal de que no mantengan la urbanidad y vistan con discreción.

El problema es que, ni siquiera durante su elección, suelen gozar de sus quince minutos de gloria, bien por coincidir con otros comicios, como las municipales o porque, directamente, el interés general es más bien bajo. De hecho, hace cinco años (sí se votan cada cinco años, aunque es un dato digno de quesito de Trivial) la participación fue de un triste 43,81%, mientras que las generales del año siguiente llevaron de vuelta al cole, y además en domingo, al 69,67% del electorado.

Quizás haya quien piense que tiene más seguidores Eurovisión que la eurocámara, pero resulta que se equivoca, porque la última edición del concurso sentó ante la tele a un 43,5% de la audiencia. Es verdad que las votaciones pusieron la cosa en un 51,2%, pero también es cierto que no se puede comparar el interés que despiertan los debates frente al gusanillo de saber quién ha ganado.

Con estas, quizás fuera una buena idea que cada año los candidatos rindieran cuentas ante sus votantes, a la vez que Reino Unido le da 10 puntos a Suecia. Ahí lo dejo.

(SOLUCIÓN: PSOE, Josep Borrell; PP, Dolors Montserrat; Ciudadanos, Luis Garicano; Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop; Compromís, Jordi Sebastià; y Vox, Jorge Buxadé)