EUROPA, ¡HEMOS VUELTO!

Qué ganas teníamos de volver a Europa y volver a jugar la Champions. El Valencia CF ha perdido mucho estos años en los que no ha estado presente en esta competición pero el fútbol europeo también. Perdimos contra la Juventus, sí, y prefiero no acordarme. Pero hicimos un gran partido. Y contra el Manchester, en el mítico Old Trafford, jugamos a un altísimo nivel y merecimos un mejor resultado. Pero de ese partido hay detalles que nos tienen que hacer estar orgullosos de nuestro equipo. ¡Hacía mucho tiempo que el murciélago no volaba por esos grandes estadios de Europa! Y lo ha vuelto a hacer y por todo lo alto. Ver en el túnel de vestuarios intercambiar abrazos, sonrisas y confidencias entre Guedes y Mourinho, ver como Kondogbia y Pogba se fundían en un abrazo o comprobar como Mata sigue siendo uno de los nuestros y fue jaleado mientras calentaba por los más de 700 valientes que viajaron hasta Manchester. Son pequeños detalles que te recuerdan que el Valencia es un equipo grande y respetado en Europa. Que tenemos un gran equipo nadie lo duda, con jugadores de contrastada calidad a nivel internacional y esto junto con la la larga y centenaria historia de nuestro club hace que Europa nos mire como lo que somos, un grande. Eran tantas las ganas que teníamos de volver a esta competición que hasta la ciudad inglesa viajaron muchos valencianistas. El desplazamiento más masivo que yo recuerdo exceptuando las finales. Y se las tuvieron que ingeniar los aficionados para estar allí, porque el club y la Agrupación de Peñas no pusieron muchas facilidades para viajar, con unos precios abusivos. Que a pesar de ello, en Old Trafford se nos oyese más que a la afición local es otro detalle de la grandeza de este club. Estoy convencida que pasaremos a la siguiente fase y seguiremos volando por Europa. Esta afición es el mayor tesoro del club y así lo demostró también el domingo contra el Barça. Ahí estuvimos, más de 46.000 sufridoras almas valencianistas animando al equipo para intentar conseguir una victoria en Mestalla y, además, contra el F.C Barcelona. No pudo ser y las victorias siguen sin llegar a Mestalla. Pero llegarán. Ahora hay parón y a la vuelta, Leganés, Athletic, Girona o Getafe. Ya no se puede fallar si queremos volver a Europa la próxima temporada. Y no quiero acabar sin decirle a Marcelino que está bien que pida, brazos en alto, a la afición que anime, pero también le digo que pida a los jugadores la misma intensidad en el campo que nos pide a nosotros en la grada, porque, míster, con todo el respeto que me merece, permítanos tener dudas de algunas de sus decisiones. Que Piccini o Gameiro sean titulares, que Parejo no descanse o que Coquelin no salga de inicio después de sus dos últimos partidos, algunos no lo compartimos.