EUROPA LEAGUE, LA OTRA LIGA

Pues ya hemos empezado la Europa League y con muy buen pie, ante, todo hay que decirlo, un rival bastante flojo. Eso si, el estadio y el ambiente de Celtic Park fue espectacular, tifo incluido. No entiendo la protesta del Valencia por el mosaico que se iba a ver en las gradas pues a mí y a muchos valencianistas nos hizo sentir grandes. Que se tenga miedo al murciélago es porque se nos considera un grande de Europa. El equipo, a pesar de las bajas y del ambiente, supo leer el partido y lograr una victoria que nos acerca a los octavos de esta competición.

Y no sé por qué pero me falta chispa para esta Europa League, no la viví como el partido del Betis en Sevilla o como vivo cada partido de Liga. Igual es porque acabamos de empezar o lo mismo es que añoro la Champions League y me parece un tanto descafeinada. Y es que cuando marcamos los goles no me levanté del sofá, sólo aplaudí. Me conocéis y sabéis que mi valencianismo está fuera de toda duda pero no me acaba de enganchar. Supongo que a medida que avancen las eliminatorias me iré emocionando, entre otras cosas, porque soy consciente de que ganarla supone el acceso directo a la competición soñada, la Champions.

Además, no quiero ni imaginarme la odisea de viaje que nos espera caso de llegar a la final. A Bakú, capital de Azerbaiyán, ni más ni menos. Si, id buscando en el mapa a ver si la encontráis. Pero no pasa nada, viajamos hasta Goteborg y también podemos ir hasta Bakú. La UEFA debería buscar ciudades más accesibles y asequibles a la hora de decidir las sedes de las finales. Más que nada por la facilidad de transporte a la hora de viajar.

Y esta falta de emoción en gran parte se debe a que todas mis fuerzas están concentradas en ese partido de vuelta de Copa del Rey contra el Betis en Mestalla. Sé que no debería ser así pero no puedo evitarlo. Pero hasta llegar ahí queda un mundo. Hemos jugado contra el Espanyol y hemos vuelto a empatar. Y así se nos está yendo la Liga. Perder tantos puntos en casa nos va a llevar irremediablemente a depender de las otras dos competiciones. Y jugar a esto es muy arriesgado. Es increíble que confiemos en los minutos de descuento por el VAR para esperar el milagro en Mestalla en cada partido.

Además, antes de esa semifinal tenemos que jugar todavía contra el Celtic mañana y el Leganés el domingo. Así que creo que voy a adoptar la actitud de Marcelino e ir partido a partido y dosificar emociones y fuerzas. Sin descartar ninguna competición y sin prioridades. O sea que voy a hacer rotaciones y pensar ahora sólo en el partido de mañana y del próximo fin de semana. Y a partir del lunes, empezará la 'semana de pasión'.