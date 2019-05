Europa i el futur

Eclipsats per les eleccions municipals, els comicis europeus corren el risc de passar sense pena ni glòria, a pesar de que una part importantíssima de les nostres condicions de vida actuals i futures no es decidixen ni en Valéncia ni en Madrit, sino en les institucions europees. Les normes de competència econòmica, la política comercial, la moneda (especialment en aquells països que han adoptat l'euro) o les condicions aduaneres són decidides per l'Unió. Una Unió que també produïx una abundant llegislació d'harmonisació, que busca igualar les condicions de vida, els drets i deures en tots els països pertanyents a l'Unió Europea i que afecta a aspectes tan importants com la salut pública, la política social, el mig ambient, la protecció dels consumidors, les rets de transport, la justícia, les llibertats individuals, l'agricultura o la peixca. O les llengües minoritàries: recordem que Europa és u dels pocs espais oficials a on la llengua valenciana encara continua gojant d'un reconeiximent oficial diferenciat.

A pesar de les dificultats organisatives, de la lluntania (no a soles geogràfica, sino a voltes també espiritual) i de l'altivea autosuficient en que massa a sovint se manegen les nostres institucions europees, el somi de la construcció d'Europa deu continuar sent el marc en el que plantejar qualsevol proyecte sociopolític de futur. En una Europa dessagnada durant milenis per lluites de conquista i saqueig, migracions de pobles sancers, epidèmies devastadores, guerres de religió, absurts conflictes fronteriços, deliris de grandea patriòtica i imperial, règims repressors i jacobins, racisme, genocidi o efervescències nacionalistes, el punt d'inflexió posterior a la fi de la Segona Guerra Mundial ha donat lloc, hui, a un espai ampli i divers de convivència de persones, de pobles, de llengües, tradicions i identitats del que tots podem i devem sentir-nos partícips. Un espai que, indubtablement, els europeus de només fa cent anys percebrien com un paraís si alçaren el cap, comparat en la realitat que els tocà viure.

Pero l'europeisme no pot caure en l'autocomplaença. Europa ha de ser la punta de llança per a que eixe espai de prosperitat física i social alcance d'una volta per totes a totes les classes i àmbits socials dels països que componen l'Unió. I eixa aspiració no es pot quedar només en una vora de la Mediterrànea, sino que deu acabar escampant-se per tots els confins del món. El futur d'este planeta no vindrà a través de fronteres impossibles de tancar contra la fam o l'injustícia social, o de la lluita fratricida entre sers humans. Vindrà a través de l'expansió dels valors de civisme, de convivència, de raó, de sostenibilitat, d'humanisme. Uns valors que els nostres representants europeus no poden deixar buits de contengut en actuacions irresponsables i descuidades. Triem-los be, i exigim-los-ho a continuació.