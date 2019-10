NI UN EURO MÁS

Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y, quienes han querido levantar fronteras entre españoles, acaban en la cárcel. Una sentencia nos puede gustar más o menos, pero, si no estás conforme, puedes recurrirla en los tribunales. Y cuando esa resolución judicial sea firme habrá, que acatarla y cumplirla. Así es, y todo lo demás, sobra.

Por eso me indigna, que, bajo el paraguas del derecho a la libertad de expresión, algunos crean que todo está permitido. No, señores, ni mucho menos, los actos violentos no están legitimados. Esta semana vuelven a la calle carteles y reivindicaciones de libertad para los presos políticos. Miren, no se dejen engañar, en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas, ¡los presos políticos no existen en democracia! Creo que, a estas alturas, nadie duda de la calidad democrática de nuestro Estado. Pero, lo más grave es que entidades 'amigas' del Botànic hablen de presos políticos, ataquen la justicia, la democracia y llamen a la desobediencia. Y digo 'amigas' del Gobierno valenciano porque, desde hace cuatro años, han recibido cerca de 2,5 millones de euros de dinero público de todos los valencianos.

¿Creen que es correcto que asociaciones supuestamente culturales y defensoras de la lengua promuevan acciones políticas? Por cierto, defensoras de la lengua, habría que ver qué lengua, porque me parece que la valenciana no. Basta leer el apartado H de los estatutos, por ejemplo, de Acció Cultural del País Valencià. Es más, estas asociaciones también reciben ingresos de Presidencia de la Generalitat de Catalunya y, como imaginarán, allí no dan puntada sin hilo, y solo conceden subvenciones a quienes apoyan el independentismo.

Señores del tripartito valenciano, ¿con qué derecho les dicen a los valencianos que van a sufrir recortes en servicios públicos esenciales, mientras financian a entidades con fines políticos disfrazadas de asociaciones culturales? Lo lamentable es que esto no solo es cosa de Compromís y Podemos, sino que ahora también es posible gracias a la complicidad del PSPV. Los socialistas valencianos están alineados con los nacionalismos más radicales. Recuérdenlo el 10-N.