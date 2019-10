Leemos más, escuchamos más música, vamos más al cine, asistimos más veces al teatro y visitamos más museos. Consumimos más cultura. Eso dice la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales. No desmontaré las cifras del Ministerio, pero ¿son suficientes para que se desate la euforia cultural? En el informe se habla de consumidores, pero no de crear público. Se habla de PIB, pero no de precariedad de los trabajadores culturales. Se habla de mercado, pero no de creación. Tampoco sé hasta qué punto la macroencuesta realizada sobre una muestra de 16.000 ciudadanos mayores de 15 años y de todos los rincones del país arroja un resultado lo suficientemente representativo. Lo que sí sé es que la complacencia es mala compañera, sobre todo para la Administración; que galeristas, libreros y empresarios teatrales tienen serias dificultades para mantener abiertos sus negocios; y que actores, guionistas, novelistas y dibujantes viven a duras penas de lo suyo. Consumimos más cultura, pero ¿hay motivo para la euforia?