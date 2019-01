ETIQUETA NEGRA, BANDERA ROJA

Las muletillas fruto del talento de los guionistas que forjaban los westerns clásicos me encantaban. Cuando contemplaba aquellas galopadas durante la mítica sesión de tarde y aparecía un secundario saleroso, un Walter Brennan, un Wallace Beery, un John Carradine, un Sam Huston, y mascullaban disciplentes aquello de «mi padre solía decir....», una corriente eléctrica sacudía mi espinazo porque intuía que la sentencia resultaría memorable. Existían otras fórmulas, como la «mi abuelo solía decir» o la de «en el mundo existen dos tipos de...». Aquellos largometrajes repartían perlas de estilo y verdad. En cambio, al ser la vida real más roma que la ficción, cuando un conocido ofrece una máxima del padre o el abuelo, el efecto deprime por la vulgaridad del pensamiento. Qué catastróficas esas obviedades que no son sino baratijas realzadas por la nostalgia del linaje... Qué manera de disimular para no ofender a ese amigo... Porque claro, tampoco vas a dispararle la verdad, o sea un «si ese fue el colmo del ingenio de tu padre te compadezco.» Pero la vida, en fin, en ocasiones también brinda trallazos de fulgor. Por eso me alegré cuando un buen amigo del cual aprendo recio recordó lo que su padre le apuntaba: «Hijo mío, la ideología es importante, pero no te equivoques, lo que de verdad importa es el comportamiento». He aquí un ejemplo de sencillez y sensatez, de claridad y concisión, de nobleza y donaire. En estos tiempos de ideologías y puñaladas mezquinas destinadas a conservar el puesto que nutre al gerifalte de su dulce mamandurria, se escudan bajo el manto de las ideas, de sus ideas preñadas de artificio, pero les delata su comportamiento bellaco. El padre de este amigo mío amaba la literatura, la francachela, la hoz y el martillo. Vamos, que era un John Wayne de etiqueta negra y bandera roja.