EL ESTRÉPITO Y EL SILENCIO

Sin el follón constante algunos no encuentran el espacio en el cual desarrollarse. Necesitan el lío para reafirmar su existencia, la pancarta para refugiarse tras una causa y el grito para justificar su presencia. Sólo así se diría que regresan felices a sus hogares dispuestos, ya en paz, a cenar la empanada mental o la sopa boba que alimenta sus días. Un rato de tele y a la cama. Mañana será otro día y sin duda encontrarán nuevos motivos para canalizar su ira. Esta rutina rabiosa se me antoja un despilfarro de energía tremendo, debe de fatigar una barbaridad esto de ir siempre contra algo. Pero parece que no se aburren. En fin, allá cada cual.

Cuando un buque de gran calado atraca en el puerto imagino que estalla una derrama de beneficios. Las tasas portuarias, el avituallamiento que se compra, la marinería acudiendo a bares y restaurantes... Si encima hablamos del buque insignia de nuestra armada, cabe sumarle a lo anterior la promoción gratuita de la localidad, Guecho en esta ocasión. Sin embargo la izquierda, la moderada y la radical, mostró su fastidio porque ya sabemos que cualquier cosa que huela a milicia española les produce un inmenso sarpullido. Las llamadas al zafarrancho de boicot han naufragado y la gente, esa gente de la que tanto habla el reaparecido mesías, ha acudido en masa para contemplar las tripas del mastodonte anfibio que alumbra aviones de combate. Por un lado, pues, nos topamos con los vocingleros habituales siempre ocupados en destruir; por otro, con esa mayoría silenciosa que sólo pretende disfrutar observando las maravillas de una ciudad flotante con un punto peliculero de Estrella de la Muerte. Visitar un portaaviones produce mayor diversión que las atracciones de un parque temático. Así de sencillo. Los estrepitosos siguen perdiendo la guerra contra la sensatez.