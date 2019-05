Estrategias de emergencia

No sé si se habrán dado cuenta, pero ya no se habla tanto de cambio climático, sino de emergencia climática. Una noción que supone un salto cualitativo de envergadura. Los estrategas que lo han diseñado deberían merecer el premio Nobel de lo que fuera, porque aciertos así de rotundos se tendrían que reconocerse de oficio, incluso por parte de quienes no estén completamente de acuerdo con los postulados. Como se admira a Messi aunque no sea del equipo preferido. Lo del cambio climático dejaba hasta ahora hilos sueltos, se prestaba a más dudas razonables. Al fin y al cabo siempre ha habido grandes cambios, sabemos que el clima ha variado mucho a lo largo de la historia de la Tierra, incluso en los recientes diez mil o doce mil años del Holoceno. ¿Por qué el que nos incumbe ahora debería verse diferente?, ¿por qué éste no se debe a motivos geológicos o astronómicos inabarcables, como los otros, y tiene causas antrópicas?, ¿por qué debemos asumir el sentimiento de culpa? El problema estaba en el enunciado. Un cambio climático puede verse como otro cambio climático, como todos los cambios climáticos, y por tanto es fácil confundirse en los orígenes y perderse en los debates. Sin embargo, si pasamos a hablar directamente de emergencia climática, la cosa cambia de forma radical. Es otra historia y nos incumbe de plano en el día a día. No tienes escapatoria. Si estamos de emergencia es obligado que tengamos que actuar, que no se eludan responsabilidades. Y como remate de tan brillante diseño, los estrategas de la causa han implicado a legiones de jóvenes estudiantes. El discurso ya no es sólo «que generaciones venideras hereden un planeta habitable...», sino que una generación de adolescentes exige que se les libre del pecado original. El esquema de la religión ya está completo.