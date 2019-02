ESTOCADA A LA PILOTA

À Punt me parece un bodrio. Sin rodeos. La tengo sintonizada en todos los televisores de casa -tengo cuatro- con el mismo efecto que el de la campana de la cocina, que cuando está enchufada no me molesta pero cuando la apago me produce un bendito descanso. La televisión que han querido perfilar Empar Marco, Rafa Xambó y compañía ha sido un puro despropósito. El problema es que ese fiasco tratan de maquillarlo con miles y miles de euros en campañas de propaganda y publicidad, que para eso hay que justificar el sueldo de Josep Moreno, el que fuera brazo armado de Jorge Alarte, chico malo en Les Corts y que ha encontrado acomodo en Burjassot para seguir sobreviviendo de lo público. Durante los últimos días me he entretenido repasando el listado de aquellos camaradas que visitan los estudios para rellenar los programas y me he dado cuenta de que unos van más y otros menos. Todo es cuestión de querencia. Por cierto, yo también he ido, a unos 90 'pavos' la noche para hablar de deporte. Pero bueno, a lo que vamos. La sensación de que À Punt es un bodrio supongo que va más allá de la percepción subjetiva del que firma esta columna. Recurrir a la reposición de la serie de l'Alqueria Blanca es un síntoma claro de que los actuales gestores del ente, que cobran un buen sueldo y piden más, han tenido que ir a la desesperada para remontar en el capítulo de unas audiencias que, día tras día, vapuleaban a la cadena pública valenciana. No hay que perder de vista que el telespectador siempre tiene razón y por eso elige siempre lo que ve. Pero a mí me contaron un día, me guste o no, que À Punt venía para reforzar la cultura valenciana, la señad de identidad de un pueblo, país o reino, y que lo genuino iba a estar por encima de todo. Quizá por ello asumo sin entusiasmo programas como el de Miquel Gil y Pep el Botifarra, me duerma o no. Por eso no entiendo el afán de la mandamás Empar Marco de recortar siempre por el mismo sitio. Una de sus primeras decisiones fue suprimir Tot Esport, el programa contenedor del deporte valenciano, donde tenía cabida todo aquello que no era fútbol, la ventana para los deportistas valencianos que también existen. Y ahora se descuelga la televisión de todos con el recorte de la información sobre pilota, del deporte autóctono de la Comunitat, que ve que su televisión le ha traicionado a las primeras de cambio. La excusa es la de siempre, la falta de presupuesto. La apuesta por la pilota se va a quedar en la retransmisión de las partidas y en reportajes de nevera. Los gestores de la nueva televisión valenciana han convertido la cadena en un destarifo, que es de lo poco que se salva. A este paso no me extrañaría que tras l'Alqueria fuera el turno de Tómbola.