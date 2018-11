El estigma de los instrumentos minoritarios

Hace poco hemos conocido la noticia de que una persona que no posee la titulación adecuada para dar la asignatura de Dolçaina ha conseguido finalmente entrar en condición de catedrático interino para formar al futuro alumnado de los conservatorios superiores en esta disciplina. Además ni siquiera logró aprobar la prueba correspondiente para cursar los estudios superiores que ahora precisamente va a impartir. Si esta es la manera de promocionar los considerados como instrumentos tradicionales es desde luego una forma muy cuestionable de dejar entrar por la puerta falsa a cualquiera a falta de candidatos para cubrir una especialidad determinada. No es la primera ni será la última vez que esto pase con el nuevo sistema de cubrir las denominadas como «vacantes de difícil cobertura» por parte de la administración correspondiente. El caso es más flagrante al tratarse de un centro superior, pero también está pasando en los centros profesionales, que son la base de los futuros estudios superiores.

Este procedimiento consigue que personas incapaces de aprobar la prueba de selección correspondiente que sería la de entrar en una bolsa de trabajo, consigan finalmente acceder al sistema que previamente les ha dejado fuera al considerarlos no aptos para ser profesores. Así encontramos un coladero de grandes agujeros por el cual pueden acceder en el último momento desde la perla más excelsa hasta la persona más inepta. Cuando tenía 15 años y estudiaba en el conservatorio pensaba, con la candidez que únicamente nos da la adolescencia, que las cosas cambiarían cuando fuera mayor. Ahora que ya soy mayor y además profesora por vocación formo parte del sistema. La rueda sigue girando, con numerosos engranajes, piezas únicas, piezas de fábrica y piezas defectuosas, pero lo importante parece tan solo que siga girando.

Nuestro alumnado está más que acostumbrado ya desde bien jóvenes a superar una y otra vez prueba tras prueba para poder seguir adelante con sus estudios. Pero actualmente el título profesional se ha devaluado tanto que está equiparado con lo que no es, porque las más de las veces las enseñanzas 'especiales' como las nuestras se quedan en tierra de nadie. Y es en esta tierra de nadie cuando a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que somos, aunque tengamos bien claro lo que no somos. No podemos aceptar que una persona que no es capaz de aprobar un proceso de selección acabe siendo profesor. Porque si esto es así al final son nuestros alumnos los que deciden irse con la música a otra parte.

Lo que acaba sucediendo es que el alumnado acaba marchándose en bloque a acabar su titulación superior a otros lugares, tanto en el caso de instrumentos y especialidades minoritarias, como precisamente la dolçaina, canto histórico, clavicémbalo, flauta de pico, viola da gamba; como en las mayoritarias, como piano, viola, violoncello, flauta, dirección de orquesta y tantas otras. Y solo hablo de casos conocidos pero el número debe ser mayor. Tenemos una oferta de centros públicos superiores que ya la quisieran en otros lugares, pero los alumnos se siguen marchando. Deberíamos revalorizar nuestros estudios y nuestras instalaciones, intentando encontrar el equilibrio entre la oferta de especialidades, poniendo en valor las enseñanzas públicas. Pero como todo, aquí cada cuál lo ve de una manera y es posible que pronto veamos centros privados de enseñanzas superiores de música. Y si no, tiempo al tiempo.

La administración no es la única responsable de que todo funcione de esta manera y no de otra. También nosotros los músicos en general solemos ir con la venda puesta, volviéndonos ciegos y sordos cuando deberíamos estar haciendo ruido. Somos un colectivo de ególatras, de narcisistas empedernidos que no miramos más lejos de tres palmos de nuestras narices. Vamos con el cuchillo entre los dientes cuando se trata de criticar al colega, nos resulta muy fácil. En cambio la autocrítica nos parece tan difícil que no solemos practicarla. Si un suceso así le estuviera ocurriendo a otro colectivo ya estarían manifestándose por las calles, exigiendo sus derechos y en defensa de sus clientes; en nuestro caso los alumnos.

Todos los instrumentos musicales y todas las especialidades impartidas merecen el mismo respeto. No solamente deben ser los instrumentos más solicitados los que marquen la oferta en la red de centros públicos tan extraordinaria que poseemos. Pero desde luego cualquier proceso de selección del profesorado requiere cumplir unos mínimos que puedan garantizar al alumnado la seguridad de poder cursar con dignidad sus estudios. Si no es así entramos en la perversión del sistema que lo único que puede generar es un empobrecimiento a muy corto plazo de determinados instrumentos, pudiendo llegar incluso a su extinción. Y eso sí sería destrozar la música tradicional, la música antigua, la música clásica, la música contemporánea y cualquier tipo de música que se les ponga por delante a estas personas.